من تحت رأس حبيبته.. سائح يواجه السجن لتشويه الكولوسيوم في روما

يواجه رجل بريطاني عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب كتابته على الجدران في الكولوسيوم في روما، فقد ظهرت لقطات الأسبوع الماضي للرجل يُزعم أنه نحت اسم صديقته في موقع تراث عالمي لليونسكو عمره 2000 عام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم نشر مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "اسم منحوتات سياحية في الكولوسيوم في روما" على وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما انتشر على نطاق واسع، حيث انتقد الجمهور أعمال التخريب.

تم تعقب الزوجين من قبل الشرطة الإيطالية شبه العسكرية، يوم الجمعة بعد أن تم التعرف عليهم من خلال لقطات CCTV وسجلات الفندق.

في حالة إدانته ، قد يواجه الشاب الذي يدعى "ديميتروف" البالغ من العمر 27 عامًا غرامة تصل إلى 15000 يورو أو السجن لمدة خمس سنوات.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، أعرب ديميتروف عن ندمه الصادق حيث توسل إلى الشرطة من أجل العفو عن التخريب الذي سببه.

وقال الرائد روبرتو مارتينا ، من شرطة كارابينييري شبه العسكرية ، للصحيفة: "لقد تحدث الزملاء مع الرجل وأعرب عن اعتذاره وندمه الصادق على ما فعله".

"لقد اتصل بنا بعد أن قمنا بتأمين هاتفه المحمول من سجلات الفندق وتركنا رسالة له للاتصال بنا. كان قلقًا بطبيعة الحال بشأن الآثار القانونية ، وقد تم شرح كل ذلك له".

وأكمل الرائد:"لم نسأله عن سبب قيامه بذلك ، فسيتعين على القاضي سماع ذلك ، قلنا له للتو أنه مشتبه به وأنه جزء من التحقيق"،وأضافوا لاحقًا: "أخبرنا أنه منزعج جدًا مما فعله ، وظل يعتذر عن ذلك ، وأعتقد أنه كان قلقًا بشأن عواقب أي محاكمة وشرحنا أنه يمكن أن يُسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام. وغرامة تصل إلى 15000 يورو".

وأكدت الشرطة أيضا أن صديقته ، التي عرفت باسم السيدة هايلي براسي ، ليست جزءا من أي شكوى وأنهم ينظرون إليها على أنها "طرف بريء".

وقال وزير الثقافة الإيطالي ، جينارو سانغيوليانو: "كان هذا العمل مسيئًا لكل شخص في جميع أنحاء العالم يقدر قيمة الآثار والتاريخ، آمل أن يأخذ نظام العدالة مجراه الآن ويطبق القانون بصرامة. أولئك الذين يتسببون في الضرر سيدفعون الثمن".