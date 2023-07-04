رغم انفجارها بقوة.. لماذا خرجت أجزاء من الغواصة تيتان سليمة وكاملة؟

انتشلت أجزاء كبيرة من الغواصة تيتان، خلال الأيام الماضية، من المحيط؛ بعد أن انفجرت بشكل مأساوي، مع نهاية شهر يونيو، وراح ضحيته 5 أشخاص كانوا على متنها.

وغادرت الغواصة OceanGate السياحية، في 18 يونيو، من سانت جونز، نيوفاوندلاند في كندا، وعلى متنها 5 ركاب؛ بهدف الوصول إلى حطام السفينة تيتانيك.

وبشكل مأساوي، انفجرت الغواصة؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وظهرت صور منذ ذلك الحين لقطع كبيرة من الحطام يتم استردادها ونقلها إلى الشاطئ في سانت جون، بما في ذلك قسم كبير أبيض من المعدن المنحني، وهو الغلاف الخارجي للغواصة.

وأظهرت قطعة أخرى، كابلات وأجهزة كمبيوتر على متن الغواصة، وأجزاء ميكانيكية أخرى، كما تم العثور على جزء دائري كبير من تيتان، والذي يبدو أنه الجزء الأمامي، على شكل قبة.

وترك هذا الأمر، الكثير من التساؤل، عن “سبب بقاء أجزاء من الغواصة كاملة” على الرغم من الضغط الذي يمكن أن يجعلها تتبخر.

«أرون بانسيل» أستاذ الفيزياء في جامعة نورث إيسترن، شرح لمحة عامة أساسية عن الفيزياء المتضمنة في الحادث العنيف، قبل أن يشرح سبب رؤيتنا لمثل هذه القطع الكاملة من الحطام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال إن معظم التكنولوجيا الحالية تعتمد على الفولاذ والتيتانيوم والألمنيوم ، مع فهم أداء هذه المواد تحت ضغط شديد، 'على سبيل المثال، عادة ما ينفجر قدر الضغط مع تفجير الجزء العلوي ولكن يظل الجسم سليمًا. وكان الفشل الأولي لتيتان قد حدث في أضعف حلقاته مثل عيوب الهيكل.

وأوضح:"بمجرد أن ينفتح صدع ، لن تتعرض أجزاء كبيرة من الهيكل لقوى عنيفة بعد الآن، وستظل سليمة إلى حد ما".