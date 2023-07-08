حالة غريبة .. اكتشاف قمل في عين طفل صيني

عانى طفل صيني حالة مرضية غريبة بـ عينيه، فقد احتاج إلى تطهير جفنيه بعد اكتشاف قمل الرأس يعيش في رموشه.

تُظهر الصور القاتمة مدى إصابة الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات ، الأمر الذي جعله يحك عينيه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان الطفل الصغير ، من مدينة تشنغتشو ، يحب اللعب في الرمال وغالبًا ما كان يفرك عينيه بيديه القذرتين.،ومع ذلك ، لم يذكر الأطباء ما إذا كان هذا هو السبب.

عند وصوله إلى المستشفى ، أخبر والديه المسعفين أنه عانى من حكة في الرموش في عينه اليمنى ، مما أدى أيضًا إلى إنتاج سائل غير طبيعي ومرئي لأكثر من أسبوع.

لاحظ الأطباء أن جفنه العلوي كان أحمر اللون ومتورمًا، ولم يكن لديه تاريخ معروف في الحساسية، وقال والدا الصبي أيضًا إن جدته كشط المنطقة المصابة من الجفن بعملة معدنية.

لكن لم يُعاني أي من أفراد الأسرة الآخرين ، بما في ذلك والديه أو أخته ، من أعراض مماثلة، وكشفت الفحوصات الطبية أن بصر الصبي لم يتأثر.

ومع ذلك ، فإن فحص المصباح وهو اختبار شائع لفحص بنية العين ،كشف عن طفيليات شفافة تزحف ببطء على طول الرموش.

وكتب المسعفون في الدورية الأمريكية لتقارير حالة طب العيون أن الطفل "تم تشخيصه بعدوى قمل الرأس في الرموش".

يعتبر القمل حشرات صغيرة تعيش وتضع بيضها في الشعر ، ولكنها توجد عادة على فروة الرأس، وتُعرف أكياس البيض الفارغة ، والتي تلتصق بالشعر ، باسم الصئبان، ويمكن أن تتكاثر بسرعة وتسبب حكة والتهابًا في فروة الرأس.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن تحدث العدوى أيضًا نتيجة لذلك وتحدث عمومًا بسبب حك الرأس بأظافر أصابع متسخة أو في حالة خدش براز القمل.

ومع ذلك ، يمكن القضاء على الإصابة بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وتنصح NHS جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع شخص مصاب بالتحقق مما إذا كانوا قد أصيبوا بالبق بأنفسهم لأنهم ينتشرون بسهولة.

يجب أيضًا غسل الملابس والفراش وغيرها من المنتجات المعرضة للقمل في درجات حرارة عالية لقتل البق.

وقال الأطباء إنهم قصوا بعناية رموش الصبي المصابة أولاً للمساعدة في إزالة القمل بشكل فعال، ثم تم تطهير جفون الصبي بمحلول اليود باستخدام ضمادات قطنية.

وقال مسعفون إنه بعد إزالة القمل ، شفيت الأعراض تماما على الفور.