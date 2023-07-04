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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

صدى البلد

حذر أحد الخبراء البارزين، من أن أدمغة البشر، أصبحت أصغر، وانخفضت مستويات الذكاء لديهم على مدار الخمسين عامًا الماضية؛ بسبب سوء التغذية.

وقال البروفيسور "مايكل كروفورد": إن تدهور خلايانا الرمادية الصغيرة، يمكن أن يؤدي إلى سيناريو يوم سيء، ويتم القضاء على البشرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وألقى مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية، باللوم في الأزمة، على فشلنا في تناول ما يكفي من الأسماك الزيتية.

وأضاف البروفيسور كروفورد، في ندوة عبر الإنترنت لمؤسسة الغذاء من أجل الدماغ: "معدل الذكاء آخذ في الانخفاض منذ عام 1970، وهو في الحقيقة ليس مضحكًا للغاية؛ لأنه إذا استمر ذلك، فقد يقضي على الإنسان العاقل".

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فيما أضاف :"هناك قصة مفقودة حول أهمية التغذية فيما يتعلق بالدماغ، لا توجد حكومات لديها أي توصيات جديرة بالاهتمام حول الدماغ ، فالأمر كله يتعلق بنمو الجسم ، وبصراحة تامة ، نمو الجسم ليس قصة الإنسان العاقل ، إن قصة الإنسان العاقل هي الدماغ".

وأشار إلى أن "الإنسان العاقل في طريقه للانخفاض بالفعل، وإن متوسط ​​حجم الدماغ الحديث الآن حوالي 17٪ أصغر من أعضاء أسلافهم الأوائل".

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بينما وجدت دراسة كبيرة، أجراها المعهد في إندونيسيا، أن ما يقرب من مليوني طفل يعانون من ضعف في النمو العقلي، ولكن ليس في قرى الصيد.

وقال البروفيسور "كروفورد"، إنه من الأهمية بمكان، أن تحافظ النساء على نظام غذائي بحري غني بالأوميجا 3 - وهو مكون أساسي في دماغ الإنسان - على مدى فترة طويلة من الزمن، قبل الحمل، لمساعدة أطفالهن على نمو دماغهم من خلال الرضاعة الطبيعية.

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