عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبر غير سار .. تغير المناخ يصيب البشر بفقدان البصر

صدى البلد

توصلت دراسة إلى أن تغير المناخ قد يسرع من معدل العمى، حيث قارن باحثون كنديون معدلات مشاكل الرؤية بين 1.7 مليون شخص في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.

ووجدوا أن أولئك الذين عاشوا في المناطق الأكثر دفئًا كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة تقريبًا للإصابة بضعف شديد في البصر مقارنة بمن يعيشون في الأماكن الأكثر برودة.

فقد يؤدي التعرض لأشعة فوق بنفسجية أقوى إلى إتلاف القرنية والعدسة وشبكية العين ، كما أنه يخاطر بالتهيج والعدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الخبراء إن النتائج كانت مقلقة للغاية' في سياق الاحتباس الحراري ، الذي شهد ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) منذ أواخر القرن التاسع عشر.

txt

تحت كنيسة مكسيكية .. اكتشاف مدخل الجحيم لأعماق الأرض .. تفاصيل

txt

من تحت رأس حبيبته.. سائح يواجه السجن لتشويه الكولوسيوم في روما

قال المؤلف المشارك للدراسة إيسمي فولر-طومسون ، عالم الشيخوخة في جامعة تورنتو:"مع تغير المناخ ، نتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة العالمية. سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان انتشار ضعف البصر بين كبار السن سيزداد في المستقبل".


وأضاف الدكتور طومسون ، وهو أيضًا مدير معهد الشيخوخة في دورة الحياة بجامعة تورنتو: "هذا الارتباط بين ضعف البصر ومتوسط ​​درجة حرارة المقاطعة أمر مقلق للغاية ، إذا حدد البحث المستقبلي أن هذا الارتباط سببي".

فيما نظرت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Ophthalmic Epidemiology ، إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق بين عامي 2012 و 2017.

وحذر العلماء من أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة ، مما يعني أنها لا يمكن أن تثبت أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مشاكل في الرؤية. قالوا أن هناك حاجة لمزيد من البحث.


لكن في الورقة البحثية ، اقترح الفريق الذي تقوده جامعة تورنتو عدة فرضيات حول مدى ارتفاع درجة حرارة الطقس في زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات الرؤية.

اقترحت إحدى النظريات أن زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس يؤدي إلى مزيد من الضرر للعدسة وأجزاء أخرى من العين ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بحالات مرضية مثل إعتام عدسة العين.

وقالوا إن درجات الحرارة المرتفعة قد تزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بمشاكل في الرؤية من خلال زيادة فرصة الإصابة بمرض معد ، مثل التهاب القرنية الفطري، عندما يصيب أحد الفطريات جزءًا من العين.

يؤدي الطقس الأكثر دفئًا أيضًا إلى زيادة الملوثات في الهواء ، وهو ما يحذر العلماء من أنه يمكن أن يغير بنية أجزاء من العين.

txt

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

txt

بأساليب المكر.. صاحب غواصة تيتان يقنع الملياردير وابنه بالسفر معه رغم قلقهما

وقال العلماء في استنتاجهم: 'إذا تبين أن الارتباط سببي ، فإن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة العالمية يمكن أن يؤثر على عدد الأمريكيين الأكبر سنًا المتأثرين بضعف البصر الشديد والعبء الصحي والاقتصادي المرتبط به'.

يصاب أكثر من 24 مليون أميركي بإعتام عدسة العين كل عام ، وهو أحد أكثر أمراض العين شيوعًا والسبب الرئيسي للعمى في الولايات المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة

موضوعات متعلقة

تحت كنيسة مكسيكية .. اكتشاف مدخل الجحيم لأعماق الأرض .. تفاصيل

من تحت رأس حبيبته.. سائح يواجه السجن لتشويه الكولوسيوم في روما

رغم انفجارها بقوة.. لماذا خرجت أجزاء من الغواصة تيتان سليمة وكاملة؟

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

بأساليب المكر.. صاحب غواصة تيتان يقنع الملياردير وابنه بالسفر معه رغم قلقهما

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

أسلحة نووية وحروب على سطح القمر.. ماذا يحدث؟

بعد كارثة تيتان.. هذا موقف من زيارة حطام تيتانيك

ترشيحاتنا

حكم من لم يدرك إلا التشهد..هل تكتب له الجمعة أم يؤدي الظهر؟

أوائل الدبلومات الفنية : التحقنا بها بناء على رغبتنا لتغيير نظرة المجتمع

خبر غير سار .. تغير المناخ يصيب البشر بفقدان البصر

تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

تريزيجيه يكشف سر أزمته مع فايلر وسبب رفضه اللعب لإنتر ميلان

تريزيجيه عن مباراة الأهلي والوداد: كنت هموت وصلاح قالي هيحصلك حاجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم.. شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

فيديو

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ