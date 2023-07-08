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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممنوع اللمس .. ظهور أخطر نبات على وجه الأرض في تلك الدولة

صدى البلد

يُزرع الآن أحد أخطر النباتات في العالم في المملكة المتحدة، فقد يكون لمسه سيء للغاية لدرجة أن رجلًا  أقدم على الانتحار بعدما أصبح غير قادر على التعامل مع الألم.

تنبت الآن Gympie-Gympie في حديقة Alnwick Garden's Poison Garden في نورثمبرلاند حيث يتم تحذير الزوار من أن النباتات المعروضة يمكن أن تقتلهم.

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وهي جزء من عائلة نباتات نبات القراص Urticaceae ، وهو أكثر شيوعًا في أستراليا والغابات المطيرة في إندونيسيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

جون نوكس ، هو المرشد السياحي في Poison Garden ، ويقول إن إبر النبات الصغيرة التي تشبه الشعر ترسل إحساسًا حارقًا عبر الضحية ، مع تكثيف الألم خلال 20 إلى 30 دقيقة القادمة ويمكن أن يستمر لأسابيع أو شهور.

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ويمكن أن يحدث هذا بمجرد لمس النبات لثانية، قائلاً إن الأمر يشبه "الصعق بالكهرباء وإشعال النار فيه في نفس الوقت"، عندما تم اكتشاف هذا النوع لأول مرة في عام 1866 ، ورد أن حصان مساح طرق قد أصيب بالجنون قبل أن يموت "في غضون ساعتين".

وقد أبلغ الناس عن طفح جلدي أحمر ضخم ، وتورم في الأطراف ، وعدم القدرة على النوم بسبب الألم الناجم عن مواجهة النبات، وتفيد تقارير LADbible بوجود تقرير واحد على الأقل عن الانتحار ، حيث ورد أن رجل أطلق النار على نفسه بعد لمس النبات.
 

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