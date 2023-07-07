عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اشتراك الملايين .. خبير يحذر من تطبيق Threads

صدى البلد

بعد أسابيع من الترقب ، أطلقت شركة ميتا أخيرًا تطبيقها "ثريدس"'Twitter-killer' أمس.

في حين أن أكثر من 10 ملايين شخص قد اشتركوا بالفعل في التطبيق، حذر خبير في الأمن السيبراني من أن المواضيع يمكن أن تكون الهدف المثالي للمحتالين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

طفرة علمية .. دراسة : الأفيال تساهم في علاج السرطان

txt

تحت كنيسة مكسيكية .. اكتشاف مدخل الجحيم لأعماق الأرض .. تفاصيل

أخبر جيك مور ، مستشار الأمن العالمي في ESET ، أن المعلومات المضللة والحسابات المزيفة يمكن أن تكون على بطاقات منصة التواصل الاجتماعي حيث تبدأ في اكتساب قوة جذب في أكثر من 100 دولة.

قال مور: "كما هو الحال مع أي منصة جديدة ، هناك دائمًا صراع في البداية للحصول على متابعين وجاذبية، عادةً ما يكون للحسابات المزيفة فرصة جيدة لتطوير حشد كبير من المتابعين عندما تفتح البوابات في نفس الوقت لجميع أنواع الحسابات".

بينما تعد "ثريدس" منصة جديدة ، إلا أن حساب  انستجرام مطلوب للوصول ، مما يعني أنه لا يمكن إنشاء حسابات مستقلة، حتى مع ذلك ، انتقد مور نظام التحقق الحالي على الخيوط ، حيث يمكن لأي شخص شراء علامة زرقاء.

يأتي هذا كجزء من خدمة اشتراك Meta Verified الموجودة مسبقًا والمدمجة في كل من فيسبوك و انستجرام.

بالنسبة للعلامة الزرقاء ، يدفع المستخدمون تكلفة شهرية قدرها 11.99 دولارًا على الويب أو 14.99 دولارًا لخدمات iOS.

txt

رغم انفجارها بقوة.. لماذا خرجت أجزاء من الغواصة تيتان سليمة وكاملة؟

txt

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

يشبه هذا النظام المدفوع إلى حد كبير "تويتر بلو"، حيث يتقاضى المستخدمون أيضًا 11.00 دولارًا / 11.00 جنيهًا إسترلينيًا لنظام iOS كل شهر و 8.00 دولارات / 9.60 جنيه إسترليني للتحقق من الويب.

ولكن مرة أخرى ، تمامًا مثل تويتر، قد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات خطيرة في الملفات الشخصية الاحتيالية على المواضيع ، مما يسهل إجراء عمليات الاحتيال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لاستئصال الرحم | خاص

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيكون إضافة للقلعة الحمراء

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

موضوعات متعلقة

طفرة علمية .. دراسة : الأفيال تساهم في علاج السرطان

تحت كنيسة مكسيكية .. اكتشاف مدخل الجحيم لأعماق الأرض .. تفاصيل

من تحت رأس حبيبته.. سائح يواجه السجن لتشويه الكولوسيوم في روما

رغم انفجارها بقوة.. لماذا خرجت أجزاء من الغواصة تيتان سليمة وكاملة؟

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

بأساليب المكر.. صاحب غواصة تيتان يقنع الملياردير وابنه بالسفر معه رغم قلقهما

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

أسلحة نووية وحروب على سطح القمر.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

بعد غضب شعبي ومطالبات دبلوماسية| حقيقة تسليم السويد حارق القران للعراق.. شاهد

منسي الأسطورة| 7 سنوات على معركة البرث..القصة الكاملة لملحمة الكتيبة 103 صاعقة

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى اتفاق تجاري في المحيط الهادئ

تكلفة استخراج شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج من ماكينة الأحوال المدنية

أخبار السيارات|سعر BMW X2 الجديدة بالسوق.. 5 موديلات رياضية جديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

باحث يحذر: شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

فيديو

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ