بعد اشتراك الملايين .. خبير يحذر من تطبيق Threads

بعد أسابيع من الترقب ، أطلقت شركة ميتا أخيرًا تطبيقها "ثريدس"'Twitter-killer' أمس.

في حين أن أكثر من 10 ملايين شخص قد اشتركوا بالفعل في التطبيق، حذر خبير في الأمن السيبراني من أن المواضيع يمكن أن تكون الهدف المثالي للمحتالين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أخبر جيك مور ، مستشار الأمن العالمي في ESET ، أن المعلومات المضللة والحسابات المزيفة يمكن أن تكون على بطاقات منصة التواصل الاجتماعي حيث تبدأ في اكتساب قوة جذب في أكثر من 100 دولة.

قال مور: "كما هو الحال مع أي منصة جديدة ، هناك دائمًا صراع في البداية للحصول على متابعين وجاذبية، عادةً ما يكون للحسابات المزيفة فرصة جيدة لتطوير حشد كبير من المتابعين عندما تفتح البوابات في نفس الوقت لجميع أنواع الحسابات".

بينما تعد "ثريدس" منصة جديدة ، إلا أن حساب انستجرام مطلوب للوصول ، مما يعني أنه لا يمكن إنشاء حسابات مستقلة، حتى مع ذلك ، انتقد مور نظام التحقق الحالي على الخيوط ، حيث يمكن لأي شخص شراء علامة زرقاء.

يأتي هذا كجزء من خدمة اشتراك Meta Verified الموجودة مسبقًا والمدمجة في كل من فيسبوك و انستجرام.

بالنسبة للعلامة الزرقاء ، يدفع المستخدمون تكلفة شهرية قدرها 11.99 دولارًا على الويب أو 14.99 دولارًا لخدمات iOS.

يشبه هذا النظام المدفوع إلى حد كبير "تويتر بلو"، حيث يتقاضى المستخدمون أيضًا 11.00 دولارًا / 11.00 جنيهًا إسترلينيًا لنظام iOS كل شهر و 8.00 دولارات / 9.60 جنيه إسترليني للتحقق من الويب.

ولكن مرة أخرى ، تمامًا مثل تويتر، قد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات خطيرة في الملفات الشخصية الاحتيالية على المواضيع ، مما يسهل إجراء عمليات الاحتيال.