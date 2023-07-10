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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب الكرسي جنب الشباك.. مشاجرة عنيفة بين ركاب طائرة

صدى البلد

ظهرت لقطات مروعة لشجار شامل تم التقاطه على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair من مالطا إلى مطار لندن ستانستيد.

وقعت المعركة العنيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وأظهر رجلان يضربان بعضهما حول ترتيبات الجلوس على متن الطائرة.


 

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ويُعتقد أن رجلاً غاضبًا رفض السماح للآخر بالسير أمامه لتجاوز الممر، في غضون ثوانٍ قليلة ، شارك العديد من الأشخاص الآخرين فيمحاولة تهدئة الرجال الغاضبين ، لكن دون جدوى.


 

وفقًا لعدة تقارير ، كان على الموظفين أيضًا المشاركة، وقال شاهد عيان: "البريطاني لم يسمح للرجل الأمريكي بالمرور للوصول إلى مقعدهبجوار النافذة ، ثم تم تبادل بعض الكلمات والشتائم قبل اندلاع الشجار.

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وتسبب ذلك الشجار  لتأخر الرحلة ساعتين، واضاف شاهد العيان:" الجميع كانوا متضايقين".


 

 

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