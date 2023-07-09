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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقصى درجة حرارة يتحملها الإنسان في الجو الحر

صدى البلد

لدى البشر درجة حرارة حرجة عليا يبدأ بعدها جسم الإنسان في توليد كميات متزايدة من الحرارة بينما يحاول الاستمرار في العمل كالمعتاد، هذا هو استنتاج الباحثين الذين أخضعوا المتطوعين لدرجات حرارة بيئية تصل إلى 122 فهرنهايت (50 درجة مئوية) ليروا كيف أثر ذلك على معدلات الأيض أثناء الراحة.

وجد الفريق أنه مع وجود اختلافات بين الأشخاص، من الأفضل إبقاء جسم الإنسان أقل من درجة حرارة تتراوح بين 104-122 فهرنهايت (40-50 درجة مئوية).

وفوق ذلك، يبدأ الجسم في إنفاق كميات متزايدة من الطاقة للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، على الرغم من أن النقطة الدقيقة التي تبدأ فيها الأشياء في التحول تختلف اختلافًا كبيرًا بين الأشخاص ، وما إذا كانت استجابة الجسم مفيدة أم أنها أكثر سوءًا لم يتم تحديدها بعد.

في كلتا الحالتين، قد يكون لنتائج البحث - الجاري - آثار في مجالات من ظروف العمل والطب والرياضة وحتى السفر الدولي ، كما قال الفريق.

أجرى الدراسة عالم فسيولوجيا البيئة البروفيسور لويس هالسي وزملاؤه في جامعة روهامبتون في لندن، وقال البروفيسور هالسي: "لقد تم القيام بالكثير من العمل على نطاق درجات الحرارة التي تفضل الأنواع الحيوانية المختلفة العيش بها من حيث معدلات التمثيل الغذائي الخاصة بها في حدها الأدنى ، وبالتالي يكون إنفاقها للطاقة منخفضًا".

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وأضاف: "ولكن، من الغريب أن المعلومات أقل بكثير متاحة للبشر عند النظر في الحدود العليا لمنطقتنا الحرارية المحايدة، ولكن يوفر هذا البحث معرفة أساسية حول كيفية تفاعلنا مع البيئات دون المثالية ، وكيف يختلف الأمثل بين الأشخاص ذوي الخصائص المختلفة".

يعتبر الحد الأدنى لما يسمى بالمنطقة المحايدة من الجسم، حيث لا يحتاج الجسم للدفاع عن درجة حرارته الأساسية - راسخًا ، وعادة ما يكون عند 82.4 فهرنهايت (28 درجة مئوية).

تحت هذا، يبدأ الجسم في اتخاذ تدابير لحفظ وتوليد الحرارة، أبرزها الذي يبدأ في درجات حرارة منخفضة للغاية ، هو الارتعاش ، وهي الطريقة الرئيسية للجسم لتدفئتنا ، عن طريق حركات العضلات اللاإرادية.

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في المقابل، كان الحد الأعلى أقل وضوحًا. لكن المؤكد هو أنه مع ارتفاع درجة الحرارة ، يبدأ الجسم في اتخاذ تدابير للتهدئة ، مثل التعرق.

في الوقت نفسه، نزداد تدفقًا بينما توسع أجسامنا الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد لإطلاق مزيد من الحرارة.

ومع ذلك، فإن فتح هذه الأوعية يخفض ضغط الدم، ما يجبر القلب على الخفقان بشكل أسرع للتعويض، الأمر الذي يتطلب بدوره مزيدًا من الطاقة، وبالتالي يزيد معدل الأيض.

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