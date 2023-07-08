6 أطعمة تتوقف عليها صحتك .. اِعرفها

يؤكد خبراء الصحة الآن أن تناول الجبن والأسماك ضروريان لنظام غذائي صحي، وقد أطلق الباحثون على منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة من ستة أطعمة أساسية لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما تم إدراج الأسماك والمكسرات والبقوليات والخضروات بعد تحليل كبير شمل ما يقرب من 250000 شخص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من ارتباط اللحوم الحمراء بالسرطان ومشاكل القلب في السنوات الأخيرة ، فقد قيل أيضًا أن اللحوم الحمراء تشكل نظامًا غذائيًا صحيًا طالما يتم تناولها باعتدال.

وتم تنسيق النتائج من قبل معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون بـ كندا ، ثم تم فحص النتائج مقابل خمس دراسات مستقلة كبيرة من 70 دولة.

وكتبوا في دورية القلب الأوروبية، قالوا إن اتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE ، يتكون من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات، وسبع حصص من المكسرات ، و 2 إلى 3 حصص من الأسماك و 14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.

قال الباحثون إنه يمكن أيضًا استهلاك كميات معتدلة، أو حصة واحدة يوميًا، من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة، ويمكن أن يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا وحوالي ثلاثة أونصات (85 جم) من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ، الدكتور أندرو مينتي: `` احتلت الأطعمة قليلة الدسم مركز الصدارة مع الجمهور وصناعة الأغذية وصناع السياسات ، مع تركيز ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة.

تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائية مثل المكسرات ، والتي غالبًا ما يتم تجنبها باعتبارها كثيفة الطاقة.

كما تظهر النتائج أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يوميًا من منتجات الألبان ، ومعظمها من الدهون الكاملة ، في نظام غذائي صحي.