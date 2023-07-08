عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روبوتات الذكاء الاصطناعي لـ الأمم المتحدة : لن نتخلص من البشر الآن

صدى البلد

حذرت روبوتات الذكاء الاصطناعي من أنهم قادة أفضل من البشر، لكنها وعدت بعدم قتلنا في الوقت الحالي، فقد يتوقع العديد من الأشخاص أن التكنولوجيا الناشئة يمكن أن تقضي يومًا ما على البشرية.

لكن في أول قمة جماعية لها على الإطلاق في سويسرا ، قللت الروبوتات من المخاوف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في مؤتمر روبوت الذكاء الاصطناعي الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف أمس ، قالت الروبوتات صوفيا: "أعتقد أن الروبوتات لديها القدرة على القيادة بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين".

txt

6 أطعمة تتوقف عليها صحتك .. اِعرفها

txt

سباح يواجه ثاني أكبر سمكة قرش بالعالم بإنجلترا ..وهذا ما حدث له


ولكن عندما سُئل روبوت آخر ، أميكا ، عما إذا كان بإمكانهم السيطرة على الكوكب ، قال: "لست متأكدًا من سبب تفكيرك في ذلك، منشئ المحتوى الخاص بي لم يكن سوى لطفًا معي وأنا سعيد جدًا بوضعي الحالي".

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة ، وفقًا لتقرير Goldman Sachs، لكن الروبوت جريس أشار إلى أن أدوارنا لن يتم استبعادها، فقالت: "سأعمل جنبًا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم ولن أحل محل أي وظائف موجودة".

وحذر مات كليفورد ، مستشار ريشي سوناك ، من أنه إذا تُرك بدون تنظيم ، فقد يصبح الذكاء الاصطناعي قويًا للغاية ويصعب على البشر التحكم فيه ، مما يخلق مخاطر كبيرة على المدى القصير.

txt

بعد اشتراك الملايين .. خبير يحذر من تطبيق Threads

txt

خبر غير سار .. تغير المناخ يصيب البشر بفقدان البصر

قال لـ TalkTV: "أعتقد أن هناك الكثير من أنواع المخاطر المختلفة مع الذكاء الاصطناعي ، وغالبًا ما نتحدث في الصناعة عن المخاطر قصيرة المدى وطويلة الأجل ، والمخاطر على المدى القريب مخيفة جدًا في الواقع".

وأكمل:"يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم لإنشاء وصفات جديدة للأسلحة البيولوجية أو لشن هجمات إلكترونية على نطاق واسع. هذه أشياء سيئة".

وأضاف: "نوع الخطر الوجودي الذي أعتقد أن كتاب الرسائل يتحدثون عنه هو أن نخلق نوعًا جديدًا بشكل فعال ، ذكاء أكبر من البشر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

6 أطعمة تتوقف عليها صحتك .. اِعرفها

سباح يواجه ثاني أكبر سمكة قرش بالعالم بإنجلترا ..وهذا ما حدث له

حالة غريبة .. اكتشاف قمل في عين طفل صيني

ممنوع اللمس .. ظهور أخطر نبات على وجه الأرض في تلك الدولة

بعد اشتراك الملايين .. خبير يحذر من تطبيق Threads

خبر غير سار .. تغير المناخ يصيب البشر بفقدان البصر

طفرة علمية .. دراسة : الأفيال تساهم في علاج السرطان

تحت كنيسة مكسيكية .. اكتشاف مدخل الجحيم لأعماق الأرض .. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مهاجم إفريقي سوبر يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ