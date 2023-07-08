حذرت روبوتات الذكاء الاصطناعي من أنهم قادة أفضل من البشر، لكنها وعدت بعدم قتلنا في الوقت الحالي، فقد يتوقع العديد من الأشخاص أن التكنولوجيا الناشئة يمكن أن تقضي يومًا ما على البشرية.

لكن في أول قمة جماعية لها على الإطلاق في سويسرا ، قللت الروبوتات من المخاوف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في مؤتمر روبوت الذكاء الاصطناعي الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف أمس ، قالت الروبوتات صوفيا: "أعتقد أن الروبوتات لديها القدرة على القيادة بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين".



ولكن عندما سُئل روبوت آخر ، أميكا ، عما إذا كان بإمكانهم السيطرة على الكوكب ، قال: "لست متأكدًا من سبب تفكيرك في ذلك، منشئ المحتوى الخاص بي لم يكن سوى لطفًا معي وأنا سعيد جدًا بوضعي الحالي".

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة ، وفقًا لتقرير Goldman Sachs، لكن الروبوت جريس أشار إلى أن أدوارنا لن يتم استبعادها، فقالت: "سأعمل جنبًا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم ولن أحل محل أي وظائف موجودة".

وحذر مات كليفورد ، مستشار ريشي سوناك ، من أنه إذا تُرك بدون تنظيم ، فقد يصبح الذكاء الاصطناعي قويًا للغاية ويصعب على البشر التحكم فيه ، مما يخلق مخاطر كبيرة على المدى القصير.

قال لـ TalkTV: "أعتقد أن هناك الكثير من أنواع المخاطر المختلفة مع الذكاء الاصطناعي ، وغالبًا ما نتحدث في الصناعة عن المخاطر قصيرة المدى وطويلة الأجل ، والمخاطر على المدى القريب مخيفة جدًا في الواقع".

وأكمل:"يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم لإنشاء وصفات جديدة للأسلحة البيولوجية أو لشن هجمات إلكترونية على نطاق واسع. هذه أشياء سيئة".

وأضاف: "نوع الخطر الوجودي الذي أعتقد أن كتاب الرسائل يتحدثون عنه هو أن نخلق نوعًا جديدًا بشكل فعال ، ذكاء أكبر من البشر".