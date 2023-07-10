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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس قاتل ينتشر بقوة والخبراء يحذرون.. تفاصيل

صدى البلد

حذر الخبراء من أن الحالات الجديدة لفيروس قاتل ينتشر في جميع أنحاء أوروبا قد تضرب مختلف دول العالم قريبًا.


 

تم إصدار تحذير صحي عاجل لما وصف بأنه "أكبر تهديد حالي للصحة العامة" بشأن الحالات الجديدة من حمى القرم والكونغو النزفية(CCHF).


 

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تم بالفعل الإبلاغ عن العديد من الحالات في إسبانيا مع المطلعين الذين تحدثوا إلى لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالبرلمان وكشفوا أنه"من المحتمل جدًا" أن تكون هناك حالات في المملكة المتحدة قريبًا.


 

هذا المرض ناجم عن فيروس نيروفيروس ، وهو حالة تنتشر عن طريق القراد ، وبحسب منظمة الصحة العالمية ، فإن معدل الوفيات بين 10 و40٪.


 

وحذر خبراء من أن المرض قد ينتشر خارج مناطقه المعتادة لأنه يوجد عادة في إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا ويتجه بدلا من ذلكنحو دول مثل بريطانيا وإسبانيا وفرنسا بسبب تغير المناخ.


 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ظهور الأعراض كان مفاجئًا ، مع ارتفاع في درجة الحرارة وألم عضلي آلام في العضلات, ودوخة وآلام فيالرقبة وتيبس وآلام في الظهر وصداع وتقرح في العينين وخوف من الضوء (حساسية للضوء).


 

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قد يكون هناك أيضًا غثيان وقيء وإسهال وآلام في البطن والتهاب في الحلق في وقت مبكر ، يليه تقلبات مزاجية وتشوش حاد.


 

بعد يومين إلى أربعة أيام ، قد يتم استبدال التحريض بالنعاس والاكتئاب والتعب ، وقد ينتقل ألم البطن إلى الربع الأيمن العلوي ، مع تضخمالكبد الذي يمكن اكتشافه (تضخم الكبد).


 


 

تشمل العلامات السريرية الأخرى عدم انتظام دقات القلب (سرعة دقات القلب) ، واعتلال العقد اللمفية (تضخم الغدد الليمفاوية) ، والطفحالجلدي النقطي (طفح جلدي ناتج عن نزيف في الجلد) على الأسطح المخاطية الداخلية ، مثل الفم والحلق وعلى الجلد.


 

قد يعاني المرضى المصابون بأمراض خطيرة من تدهور سريع في الكلى أو فشل كبدي مفاجئ أو فشل رئوي بعد اليوم الخامس من المرض.


 

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