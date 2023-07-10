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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لكل الأباء والأمهات.. احذروا نوم الطفل بهذا الشكل

صدى البلد

يتم تحذير الآباء من ارتكاب هذا الخطأ عند وضع أطفالهم في الفراش لأنه من المحتمل أن يكون قاتلا.

إذا كان طفلك يرتدي "هوديي" أو غطاء محرك السيارة أو قبعة صغيرة عند وضعه في قيلولة، فقد يكون له آثار جانبية قاتلة، وفقا للفريق فيCPR Kids.

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وأضافوا: "إن الكشف عن رأس طفلك ووجهه أثناء النوم يقلل من خطر الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة، بما في ذلك متلازمة موت الرضعالمفاجئ (SIDS)."


 

يشار إلى SIDS أيضا باسم "موت الملد" وهو عندما يموت طفل سليم لسبب غير مفسر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 

كما يعتبر الخطر الأكبر هو الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادة عندما يكون نائما.


 

من أجل تقليل خطر الإصابة ب SIDS، يجب عليك تجنب التدخين أثناء الحمل وأيضا يجب ألا تدخن أو تسمح للناس بالتدخين بالقرب منالطفل.

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وأيضا، يجب على الآباء دائما وضع الأطفال على ظهورهم عندما يذهبون للنوم.


 

وإذا شارك الآباء في النوم، فيجب عليهم إبقاء الوسائد وفراش البالغين بعيدا عن الطفل بالإضافة إلى أي عناصر يمكن أن تغطي رؤوسهمأو تسبب ارتفاع درجة حرارتهم.


 

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن أقدام الأطفال يجب أن تلمس نهاية سريرهم أو سلتهم أو عربة الأطفال ورؤوسهم مكشوفةوبطانيتهم في ما لا يزيد عن أكتافهم.


 

ينصح الآباء أيضا بأن ينام أطفالهم حديثي الولادة في نفس الغرفة مثلهم خلال الأشهر الستة الأولى للحد من خطر الإصابة بمرض الجزريةالصغيرة النامية.


 

ومع ذلك، يجب ألا يناموا مع طفلهم على أريكة أو كرسي بذراعين وأن يضمنوا ألا يصبح الطفل ساخنا أو باردا جدا.

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