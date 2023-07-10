عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم تحذيره.. وفاة رجل داخل حمام سباحة بعد فعل خطر

صدى البلد

انتهت حياة رجل في حمام السباحة بشكل مأساوي، فقد توفي الرجل بعد أن فقد وعيه بضربه في رأسه من النزول من منزلق مائي في فندق خمس نجوم.


 

يحقق ممثلو الإدعاء في وفاة علي سيلجا (65 عاما) الذي كان يقيم في فندق خمس نجوم في مانافجات بمنطقة أنطاليا جنوب غرب تركيا.


 

txt

لكل الأباء والأمهات.. احذروا نوم الطفل بهذا الشكل

txt

بسبب الكرسي جنب الشباك.. مشاجرة عنيفة بين ركاب طائرة

تظهر كاميرا المراقبة "سيلجا" وهو ينزل على المنزلق رأسًا على عقب ثم يبقى تحت الماء بعد ارتطام رأسه في قاع حوض السباحة.


 

كان يمر السباحون على حين غرة قبل أن يكتشفه شخصان في النهاية بعد حوالي دقيقة من نزوله في المنزلق.


 

txt

أقصى درجة حرارة يتحملها الإنسان في الجو الحر

txt

روبوتات الذكاء الاصطناعي لـ الأمم المتحدة : لن نتخلص من البشر الآن

يمكن بعد ذلك رؤية رجل يسبح بسرعة إلى السيد سيلجا بعد القفز في الماء، ليتم وضعه بجانب المسبح قبل بدء محاولات الإنعاش.


 

ونُقل المواطن التركي إلى المستشفى لكنه توفي بعد أسبوع من وقوع الحادث، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أحد عمال الإنقاذ في المسبححذر سيلجا من الانزلاق إلى أسفل رأسه.


 

وقد أمرت النيابة العامة في مانافجات بتشريح جثة السيد سيلجا في معهد الطب الشرعي في أنطاليا مع استمرار التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

البيض نزل 20 جنيها مرة واحدة| تراجع أسعار الدواجن بقوة بعد هبوط الأعلاف

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

موضوعات متعلقة

لكل الأباء والأمهات.. احذروا نوم الطفل بهذا الشكل

بسبب الكرسي جنب الشباك.. مشاجرة عنيفة بين ركاب طائرة

فيروس قاتل ينتشر بقوة والخبراء يحذرون.. تفاصيل

أقصى درجة حرارة يتحملها الإنسان في الجو الحر

روبوتات الذكاء الاصطناعي لـ الأمم المتحدة : لن نتخلص من البشر الآن

6 أطعمة تتوقف عليها صحتك .. اِعرفها

سباح يواجه ثاني أكبر سمكة قرش بالعالم بإنجلترا ..وهذا ما حدث له

حالة غريبة .. اكتشاف قمل في عين طفل صيني

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

نشرة المرأة و الصحة|6 فحوصات للتأكد من صحة القلب.. سارة سلامة تثير الجدل في الجيم.. أعراض مرض السكر

سعر الذهب في مصر اليوم 10-7-2023

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

كيفية استقبال العام الهجري الجديد .. أسهل الطرق للحصول على الرزق والسعادة

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طريقة عمل باذنجان بخلطة الدجاج| جديدة وغير تقليدية

مفاجأة.. تناول الفاكهة بهذه الطريقة يساعد على إنقاص الوزن

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ