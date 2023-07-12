اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

لقد عرف العلماء وجود ثقب الجاذبية في المحيط الهندي لعقود من الزمن ، لكنهم ظلوا في حيرة من أمرهم منذ فترة طويلة بشأن سبب وجود تلك الثقوب في المحيط.

ويُعرف ذلك باسم "المحيط الهندي الجيود المنخفض"، وهو ليس ثقبًا ماديًا تقليديًا ، بل منطقة من المحيط حيث تكون الجاذبية فيها أقل من المتوسط، وهذا الانخفاض في الجاذبية يعني أن مستوى الماء أقل بحوالي 340 قدمًا من المنطقة المحيطة.

الآن ، ادعى فريق من الباحثين في الهند أن ثقب الجاذبية قد تشكل من أعمدة من الصهارة منخفضة الكثافة التي ارتفعت من وشاح الأرض.

تولدت هذه الأعمدة من بقايا صفيحة تكتونية غارقة تسمى تيثيس ، فقدت عندما أصبحت الهند جزءًا من آسيا قبل 50 مليون سنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُعتقد عمومًا أن أعمدة الوشاح - ارتفاعات من الصخور الساخنة بشكل غير طبيعي داخل وشاح الأرض، ناتجة عن شذوذ الجاذبية حول الأرض، وأجريت الدراسة الجديدة باستخدام محاكاة الكمبيوتر بواسطة اثنين من علماء الجيوفيزياء في المعهد الهندي للعلوم في مدينة بنغالورو.

قال مؤلف الدراسة أتريي غوش: "باستخدام هذه المحاكاة ، يمكننا أن نرى هذا الجيويد المنخفض غير موجود في وقت ما ثم يتشكل منذ حوالي 20 مليون سنة مضت، فمثل هذا النوع من الدراسات سيساعدنا في معالجة العديد من ميزات الأرض التي لم يتم حلها في المستقبل".



غالبًا ما يتم تصوير الأرض على أنها كرة دائرية تمامًا في الرسوم التوضيحية والكرات الأرضية المادية ، لكن الخبراء يعتقدون أنها أشبه بـ "بطاطس وعرة" من حيث شكلها.

يرجع السطح غير المستوي لكوكبنا إلى مناطق الجاذبية غير المنتظمة الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للمادة في باطنه، إضافة إلى التشوهات السطحية هي حركة الصفائح التكتونية التي خلقت الجبال والوديان على سطح الأرض.

نظرًا لأن المحيطات تغطي حوالي 70 في المائة من سطح الكوكب ، فإن هذه التشوهات تؤثر أيضًا على شكل المحيطات.