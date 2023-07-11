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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الضربة القاضية لـ إيلون ماسك.. هروب مشاهير العالم من تويتر إلى ثريدز

صدى البلد

تتلقى منصة التدوينات الشهيرة صفعة قوية بعد أن تركت أسماء كبيرة ومشاهير منصة "تويتر " لصالح منصة مارك زوكربيرج الجديدة"ثريدز".


 

ومن بين هؤلاء المهاجرين لـ ثريدز شخصيات مؤثرة للغاية مثل إلين ديجينيرز وأوبرا وينفري وجنيفر لوبيز ويتبعهم مستخدمون عاديون أيضًا.

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وزعم زوكربيرج صباح الإثنين أن 100 مليون شخص قد سجلوا في منصة التواصل الاجتماعي الجديدة في خمسة أيام فقط ، مما يجعلهاالشبكة الاجتماعية الأسرع نموًا على الإطلاق.


 

إن الدافع وراء الكثير من الهجرة بعيدًا عن Twitter هي سياسة ماسك في الإشراف على المحتوى، وقد أثار ذلك أيضًا فزع المعلنين وخفضعائدات الشركة ، التي انخفضت بنحو 40 في المائة منذ عام 2022.

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يشعر المستخدمون بالقلق من أن النظام الجديد لـ تويتر لم يفعل ما يكفي للحد من خطاب الكراهية.


 

ويبدو أن الشعبية  المتزايدة لـ ثريد قد أزعجت إيلون ماسك، فقد أشار محامٍ في تويتر يوم الخميس إلى أن الشركة قد تقاضي شركة ميتا،لتوظيف موظفين سابقين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرارها التجارية.


 

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اختار زوكربيرج الاستفادة من الطريقة التي عزل بها ماسك مساحات شاسعة من قاعدة مستخدمي تويتر القديمة.


 

تقدم منصته الجديدة نفسها كبديل "ودود" لتويتر للمستخدمين الذين يكرهون ماسك والاتجاه الذي يتخذه الشركة، وكان جوردون رامسيوشاكيرا من بين أول من قفز على متن المنصة الجديدة.


 

يمكن للمستخدمين نقل متابعيهم على Instagram إلى Thread ، لذلك كان لدى شاكيرا  3.4 مليون متابع في غضون أيام من إطلاقالمنصة.


 

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