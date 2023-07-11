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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وظائف شائعة تعرض أصحابها للإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

صدى البلد

توصلت دراسة إلى أن مصففي الشعر وخبراء التجميل والمحاسبين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.


 

يشير بحث جديد إلى أن العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر في أدوار وظيفية معينة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

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قال العلماء إن العاملين في مجالات المبيعات والملابس والبناء قد يكونون أيضًا عرضة للخطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 

واقترحوا أن يكون السبب هو التعرض لعوامل كيميائية معينة ، مثل تلك الموجودة في بودرة التلك والمبيضات.


 

قام باحثون من جامعة مونتريال بتحليل البيانات الخاصة بالنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 79 عامًا.


 

وكشف التحليل ، الذي نُشر في مجلة الطب المهني والبيئي ، أن العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر كمصفف شعر أو حلاق أو خبير تجميل أوفي أدوار ذات صلة كان مرتبطًا بخطر الإصابة بسرطان المبيض بمقدار ثلاثة أضعاف.


 

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كما ارتبط العمل في البناء بتضاعف المخاطر بما يقرب من ثلاثة أضعاف ، في حين ارتبط التوظيف لمدة عقد أو أكثر في المحاسبة بضعفالمخاطر.


 

وبالمثل ، ارتبط العمل طويل الأجل في صناعة الملابس ، بما في ذلك التطريز ، بزيادة مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة 85 في المائة أثناءالعمل في المبيعات أو البيع بالتجزئة ، حيث ارتبط ذلك بمخاطر أعلى بنسبة 45 في المائة و 59 في المائة على التوالي.


 

وقال الفريق إن مصففي الشعر وخبراء التجميل والعاملين المرتبطين بهم كانوا أكثر الوظائف التي تتعرض في كثير من الأحيان لـ 13 عاملًاكيميائيًا بما في ذلك الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين والأصباغ العضوية والأصباغ والمبيضات.


 

ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت الصلة بسرطان المبيض مدفوعة بعامل واحد ، أو مجموعة ، أو عوامل أخرى في مكان العمل ، علىحد قولهم.


 

وأضاف الفريق أن الوظائف مثل المحاسبة ، يمكن أن تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيضبسبب قلة العمال معظم اليوم.


 

في غضون ذلك ، اكتشفوا أن النساء العاملات كممرضات محترفات بدت لديهن مخاطر أقل للإصابة بسرطان المبيض.


 

وكتبوا: "لقد لاحظنا وجود جمعيات تشير إلى أن النساء اللاتي عملن في المحاسبة وتصفيف الشعر والمبيعات والحياكة والمهن ذات الصلةوتجارة التجزئة وصناعات البناء ربما تكون لديهن مخاطر متزايدة".

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