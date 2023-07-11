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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بايدن يهين الملك تشارلز خلال زيارته.. تفاصيل

صدى البلد

كسر رئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن ، البروتوكول الملكي خلال زيارته للملك تشارلز أمس ، لكن يبدو أن الملك لا يهتم بذلك.


 

في وقت سابق اليوم ، قام بايدن برحلة إلى قلعة وندسور للقاء الملك ، وشوهد وهو يضع يده على ظهر الملك ويمسك بذراعه.


 

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هذا يخالف البروتوكول الملكي ، الذي عادة ما يرى أن المصافحة تحدث ولكن لا شيء أكثر من ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

ومع ذلك ، وفقًا لمصدر يتحدث إلى الخبير الملكي أوميد سكوبي ، لا يبدو أن الملك منزعج من ذلك على الإطلاق، وزعم المصدر: "جلالة الملكمرتاح تمامًا لهذا النوع من الاتصال".

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كانت هناك لحظة أخرى من المحتمل أن تكون مثيرة للجدل خلال الزيارة والتي كان يُعتقد أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للبروتوكول ، لكن اتضح أنها لم تكن كذلك على الرغم من المزاعم العديدة من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.


 

شوهد الرئيس بايدن يمشي أمام الملك أثناء تفتيش حرس الشرف، في مرحلة ما ، عندما توقف الرئيس عن الدردشة مع أحد الحراس ، بدا أن الملك يتدخل لتحريك الرئيس الذي بدا أنه يريد مواصلة المحادثة.


 

ولكن ذلك الموقف أغضب البريطانيين وعبروا عن غضبهم على  وسائل التواصل الاجتماعي.


 

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