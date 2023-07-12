ستقضي على الإنترنت .. عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض

تشق عاصفة شمسية ضخمة طريقها إلى الأرض، ويمكن أن تتسبب في نهاية الانترنت بالعالم، وذلك وفق توقعات العلماء.

فقد يدعي الخبراء أن الشمس ستصل إلى ذروة دورة الطاقة الشمسية الأخيرة لها في عام 2025 ، ونتيجة لذلك ستقود عاصفة شمسية طريقها إلى الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعلى الرغم من أن هذا ليس شيئًا غير عادي ، فقد حدث 25 مرة منذ بدء التسجيلات في عام 1755 ، يشعر الخبراء بالذعر لأن الدورة الحالية تصاعدت بشكل أسرع بكثير من المعتاد ، وشهدت بقعًا شمسية وثورات أكثر مما توقعه الخبراء.

من المعروف بالفعل أن العواصف الشمسية تحتوي على نبضات كهرومغناطيسية ، والتي يمكن أن تسبب آثارًا مدمرة على الأرض إذا كانت كبيرة بما يكفي.

وفقًا لمتحدث باسم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "إن تتبع الدورات الشمسية للشمس والتنبؤ بها يعطي فكرة تقريبية عن تواتر عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها، بدءًا من التعتيم الراديوي إلى العواصف الجيومغناطيسية وعواصف الإشعاع الشمسي، وهي تستخدم من قبل العديد من الصناعات لقياس التأثير المحتمل لطقس الفضاء على الأرض".

بالإضافة إلى أنه قد تتعرض بعض أنظمة الشبكة لانهيار كامل أو انقطاع التيار الكهربائي، وتصاعدت المخاوف بشأن نهاية العالم على الإنترنت نتيجة لذلك بعد ظهور تعليقات 2021 من الخبيرة سانجيثا أدبو جيوثي مؤخرًا في ورقة بحثية حول هذه القضية.