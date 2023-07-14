فريق علمي يكشف تفاصيل خفية في لوحات الفراعنة

كشفت تقنية التصوير الكيميائي عن تفاصيل خفية في اللوحات المصرية القديمة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

أظهر التحليل الذي تم إجراؤه على غير العادة في المواقع الأثرية، أن الرسامين والكتبة' المصريين القدماء قاموا بمراجعة وصقل أعمالهم، ويقترح الفريق أن هذه التعديلات قد تكون بناءً على طلب الأشخاص الذين كلفوا بهذا الفن ، أو لتعكس رؤية الرسامين المتغيرة لعملهم ، مضيفة لمسات شخصية إلى الزخارف التقليدية.

كان يُعتقد سابقًا أن مثل هذه التعديلات كانت نادرة بين اللوحات المصرية القديمة ، ومع ذلك ، فإن أحد الأمثلة التي وجدها الفريق لم يكن معروفًا من قبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

بالنظر إلى هذا الاكتشاف، يقترح الباحثون أن لوحات أخرى من هذا القبيل تستحق التحليل باستخدام تقنيتها غير المدمرة ، والتي تُعرف باسم "خرائط التألق بالأشعة السينية".

وقد أجرى الدراسة عالم المصريات الدكتور فيليب مارتينيز من جامعة باريس "السوربون" مع زملاؤه، وقال الباحثون: "تميز الفن المصري بأنه رسمي للغاية ، فقد اعتمد ، من ناحية ، على سير عمل منظم ومن ناحية أخرى ، من الواضح أيضًا أن ممارسات الورشة يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا".

وأوضح:"يجب أن يؤدي هذا التشكيل الفطري بالتالي إلى إجراء تصحيحات غير مسبوقة تقريبًا، ومع ذلك ، تمت دراسة مثالين رائعين على ذلك في مقبرتين مختارتين".

كما أضاف:"إذا كان استخلاص استنتاجات عامة من مثالين غير حكيم بشكل عام ، فإن هذه الاكتشافات تدعو بوضوح إلى فحص منهجي ودقيق لهذه الأسطح المطلية باستخدام الخصائص الفيزيائية والكيميائية".

يقع العملان الفنيان القديمان اللذان حللهما الفريق حتى الآن في مقابر صغيرة في مقبرة طيبة ، على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل الأقصر.

يعود تاريخ كلتا اللوحتين إلى ما يسمى بفترة رعامسة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ، والتي امتدت عبر السنوات من 1292 إلى 1069 قبل الميلاد.

في العمل الأول ، مشهد من العشق صُوِّر في قبر ناظر زراعي يُدعى منة ، كشف تحليل الفريق أن تغييرًا طفيفًا قد تم إجراؤه على موضع ولون جلد ذراع أحد الشخصيات، على الرغم من أن الغرض من هذا التعديل غير واضح .

كانت التعديلات أكثر غزارة في اللوحة الثانية، وهي صورة الفرعون رمسيس الثاني، الذي حكم من 1303 إلى 1213 قبل الميلاد ، داخل قبر كاهن يُدعى نختامون.

تم الكشف عن العديد من التعديلات التي تم إجراؤها على تاجه والأدوات الملكية الأخرى في العمل، بما في ذلك العقد والصولجان - المراجعات التي يعتقد الفريق أنها تعكس التغييرات في المعنى الرمزي بمرور الوقت.