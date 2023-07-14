حادثة مفزعة .. طائرة تنقسم لـ نصفين عند الإقلاع

في لقطات يتوقف القلب أثناء مشاهدتها للحظات انزلقت فيها طائرة فجأة عن المدرج وانكسرت إلى جزئين أثناء محاولتها الهبوط.

كانت رحلة شركة هالا الجوية ، التي كان على متنها 34 شخصًا ، قد هبطت للتو في مطار عدن أدي في مقديشو بالصومال ، عندما انحرفت عن مسارها واصطدمت بجدار.

يُظهر الفيديو ، الذي تم تسجيله في 11 يوليو، أن الطائرة تدور 180 كاملة عندما اصطدمت بالجدار الخرساني وانكسر إلى جزئين ، مما أدى إلى إرسال سحب من الغبار في الهواء.

لحسن الحظ ، لم يصب أحد بجروح خطيرة في الحادث - لكن بعض الأشخاص على متن الطائرة عولجوا من إصابات طفيفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية: "لم يسفر الحادث عن وفيات باستثناء إصابات طفيفة"، وتود هيئة الطيران المدني الصومالية التأكيد على أن التقرير الأولي سيصدر بمجرد انتهاء التحقيق الحالي.

وتم الإبلاغ عن إصابات بين الركاب ، لكن ليس من الواضح مدى خطورتها، ولم يُعرف بعد سبب الحادث الذي أدى إلى انقسام الطائرة الدعامة Embraer EMB 120 Brasilia إلى قسمين.

وتشير التقارير المحلية إلى أن الطيار لم يبلغ عن أي مشاكل قبل الهبوط، وقال المتحدث باسم شركة هالا إيرلاينز إسماعيل محمود لـ VOA Somali "نحن نعمل الآن على قضية الطائرة".

وتضيف التقارير:"سيتم تحديد الحقائق بمجرد تحليل مسجل صوت قمرة القيادة والصندوق الأسود"، وتأتي هذه الأنباء بعد تحطم طائرة في البحر قبالة الساحل الجنوبي لويلز مما دفع خدمات الطوارئ للنزول إلى مكان الحادث.