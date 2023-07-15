قرد مخمور يثير الفوضى ويصيب الألاف.. ما القصة؟

أشاع قرد الفوضى في شوارع إحدى المدن بـ دولة نيبال على مدار أشهر، فقد كان يهاجم القرد المخمور آلاف الأشخاص ويتسبب في إصابة البعض حتى الأطفال.

وتلقى العديد من المرضى ، بمن فيهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات ، العلاج في مستشفى Sukraraj للأمراض الاستوائية والمعدية (STIDH) في كاتماندو ، نيبال ، بعد زيادة عدد لدغات القرود المبلغ عنها في المنطقة.

حتى أن والد أحد الضحايا أخبر صحيفة "كاتماندو بوست" أن 4000 شخصًا قد تعرضوا للاعتداء من قبل حيوان واحد فقط خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية.

وبحسب ما ورد اعتاد القرد العدواني الذهاب إلى المتاجر وشرب الكحول مع السكان ، لكنه كان ينمو بشكل شرس ويعض الأطفال بعد تناول الكثير من المشروبات.

وفقًا لبيانات STIDH ، تعد لدغات القرود ثاني أكثر لدغات الحيوانات شيوعًا في نيبال بعد عضات الكلاب، تظهر السجلات من السنوات الـ 14 الماضية أن عدد لدغات القرود عادة ما يبلغ ذروته في البلاد في شهري يوليو وأغسطس ، مما يعني أن الوباء قد يكون في طريقه.

يتم التعاقد مع العديد من اللدغات خارج المعابد التي تسميها القردة بالمنزل ، مثل المعبد البوذي سوايامبوناث.

الجروح نفسها مزعجة، ولكن هناك عامل خطر آخر متورط أيضًا، يخشى الأطباء من إصابة بعض القرود بداء الكلب.



حتى الآن ، لم يتم توثيق أي حالات إصابة بداء الكلب من القرود في البلاد ، ولكن مع تزايد حوادث لدغات القرود ، فإن الأبناء قلقون بشأن العواقب الصحية المحتملة التي قد يواجهها الضحايا في المستقبل.

بحثت دراسة أجريت في أحد المعابد ونشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة عن فيروسات القرود التي تعيش هناك والتي كانت تحمل في محاولة لتحديد أي أمراض حيوانية المصدر، وهي حالات يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر.