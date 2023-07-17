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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هكذا لفظ ضحايا غواصة تيتان أنفاسهم الأخيرة

صدى البلد

يعتقد الخبراء أن هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء الخسارة المأساوية لخمسة سائحين عندما انفجرت غواصة تيتان في رحلة تحت الأمواج لزيارة حطام تيتانيك في قاع البحر.

 

فقدت السيارة تحت سطح البحر الاتصالات مع سفينة الدعم الخاصة بها يوم الأحد 18 يونيو أثناء النزول إلى حطام سفينة الرحلات البحرية على ارتفاع 12500 قدم تحت السطح.


 

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بعد أيام، تم استرداد حطامها بعد أن قال المسؤولون إنها عانت من "انفجار غير كارثي".


 

توفي السياح هاميش هاردينغ، 58 عاما، شاهزادا داوود، 48 عاما، وابنه سليمان داوود، 19 عاما، وطيار البحرية الفرنسية بول هنري(PH) نارجيليت والرئيس التنفيذي لشركة OceanGate ستوكتون راش في الغاطسة.


 

يقوم المحققون الآن بتجميع الأدلة في محاولة لشرح المأساة، وهنا بعض النظريات التي قدمها الخبراء فيما يتعلق بما كان يمكن أن يحدث.


 

عرف تيتانيك فايف مصيرهم لمدة دقيقة قبل أن "برزت السفينة مثل البالون"، كما يدعي الخبير


 

اقترح خبير الغواصات الإسبانية خوسيه لويس مارتن أن الغاطسة كان من الممكن أن تفقد الاستقرار بسبب عطل كهربائي تركها دون دفع،مما تسبب في سقوطها نحو قاع البحر "مثل السهم عموديا" مع مواجهة ثقبها لأسفل.


 

قدر أن الغواصة بدأت في السقوط الحر على عمق حوالي 5600 قدم وسقطت "كما لو كانت حجرا وبدون أي سيطرة" لحوالي 3000 قدمحتى حوالي 8600 قدم "برزت مثل البالون" بسبب الضغط المتغير بسرعة.


 

اقترح مارتن أن الركاب كانوا سيسقطون فوق بعضهم البعض في ظلام دامس مرعب طوال الخريف، والذي كان سيستمر بين 48 و71 ثانية.


 

قدم مارتن نظريته حول كيفية فشل الغاطسة خلال مقابلة مع صحيفة نيوس الإسبانية.


 

نقطة البداية هي أن الغواصة تنزل دون أي حادث وفي طائرة أفقية حتى وصلت إلى حوالي 1700 متر (5500 قدم).


 

في تلك المرحلة، كان هناك عطل كهربائي. تم تركه بدون محرك وبدون دفع. قال للصحيفة: "هذا عندما فقدت التواصل مع الأمير القطبي".


 

ثم اقترح أن عدم الدفع كان سيؤدي إلى فقدانه للاستقرار والبدء في النزول بسرعة.


 

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غير تيتان موقعه وسقط مثل السهم عموديا، لأن 400 كيلوجرام من الركاب الذين كانوا في الكوة أضروا بالغواصة، وأضاف مارتن أنهمجميعا اندفعوا وازدحموا فوق بعضهم البعض.


 

وقال إنه بسبب العمق ونقص كل من الضوء الطبيعي والكهرباء، كانت المجموعة ستكون في ظلام دامس لأنها غرقت نحو قاع المحيطالأطلسي.


 

يعتقد قبطان غواصة البحرية الملكية السابق: "فشلت الفتحات أو تم كسر بدن الضغط".

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