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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الفئران تنهي حياة أم وابنها في الولايات المتحدة.. ما القصة؟

صدى البلد

توفيت أم وابنها، من ولاية أريزونا؛ بعد إصابتهما بـ فيروس مميت تحمله الفئران، وهو فيروس "هانتا".

وكانت الأم  تعاني من حمى، وسعلت الدم، وكانت تتنفس سريعًا لمدة أسبوع، قبل أن تستسلم للمرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما عانى ابنها من الحمى لمدة 3 أيام فقط، قبل أن يتقيأ بشدة، وأعلن الأطباء وفاته في اليوم التالي.

وكشفت الاختبارات الطبية، عن إصابة الأم وابنها بفيروس هانتا، الذي يقتل واحدًا من كل 3 أشخاص يصيبهم، وتتم الإصابة به عن طريق لمس الأسطح الملوثة ببراز القوارض ثم يلمسون جوانب أفواههم أو أنوفهم.

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وكان الزوجان من الأمريكيين الأصليين الذين عاشوا في إحدى المحميات.

وبعد حوالي أسبوع إلى ثمانية أسابيع من الإصابة، يعاني المرضى عادة من الحمى والتهاب العضلات والصداع والغثيان والتعب، وبعد 4 إلى 10 أيام، يتطور المرض إلى ضيق في التنفس، وإحساس مثل "شريط ضيق حول الصدر، أو وسادة موضوعة على الوجه".

ويهاجم المرض، الأوعية الدموية في الرئتين؛ مما يتسبب في بدء التسرب بها، وملء الرئتين بالسوائل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الاختناق والموت.

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ويعالج الأطباء، المرض، باستخدام أجهزة التنفس الصناعي؛ لضمان حصول المرضى على كمية كافية من الأكسجين، والقطرات الوريدية؛ لضمان حصولهم على العناصر الغذائية الكافية، ويمكن أيضًا إعطاء الأدوية؛ للمساعدة في تخفيف الألم والحمى والأعراض الأخرى.

ويصاب بالمرض حوالي 800 أمريكي كل عام، مع تسجيل 300 حالة وفاة أيضًا، وفقًا للتقديرات.

وجرى الكشف عن الوفيات، في التقرير الأسبوعي للمرضى والوفيات (MMWR)، ووقعت كلتا الوفيات في مارس 2020؛ عندما كان كوفيد يجتاح الولايات المتحدة.

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