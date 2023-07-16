احذر.. قطعة من هذه الحلوى كادت أن تقتل طفلا

شاركت أم لطفلين من ولاية كانساس، تجربتها المؤلمة مع طفلها البالغ من العمر 15 شهرًا، فقد كان على وشك أن يموت بعد تناول قطعة من الفشار في ديزني لاند.

كانت الأم " لاكين دوكرز" التي تبلغ من العمر 27 عامًا، قد قامت بتلبية لمطالب ابنها براير بالحصول على علبة فشار بعد رؤية أخته وهي تمسك بـ علبة.

وبينما هو يأكل الفشار منه، استنشق الطفل الصغير بحدة قطعة من ذرة الفشار- مما أدى إلى امتصاص الفشار في حلقه، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

سعل لإزالة الانسداد وبدأ في التنفس وأظهر فحص سريع من قبل المسعفين أنه بخير. في وقت لاحق من ذلك المساء ، هرعت الأسرة إلى المستشفى بعد أن استيقظ براير من قيلولة مع "صعوبة في التنفس" مرة أخرى.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه لا ينبغي السماح للأطفال دون سن الرابعة بتناول الفشار، ويحذرون من أن الفشار هو خطر الاختناق بالنسبة للفئة العمرية وأن الحواف الحادة للرقائق يمكن أن تعلق في حلق الأطفال مما يسبب الاختناق أو التقيؤ.

قالت السيدة دوكرز إن ابنها بكى وسعال لمدة 15 دقيقة بعد إزالة الفشار ، مما دفعها إلى مغادرة قائمة الانتظار في الرحلة للعثور على المسعفين.

أجروا فحوصات وقالوا إنه يتمتع بلون جيد ومستويات أكسجين جيدة في الدم ، مما تسبب في عدم الراحة إلى الفشار الذي يخدش حلقه على الأرجح.