أسرار جديدة عن عمر الكون .. تفاصيل

يبلغ عمر الكون ضعف ما كنا نظن ، وفقًا لدراسة جديدة تتحدى النموذج الكوني الرائد، فقد ابتكر خبراء من جامعة أوتاوا نموذجًا جديدًا وادعوا أن الانفجار العظيم حدث قبل 26.7 مليار سنة.

هذا أقدم من ضعف التقديرات السابقة ، مما يشير إلى أن كوننا يعود إلى 13.7 مليار سنة، وقال البروفيسور راجندرا جوبتا ، مؤلف الدراسة: "إن نموذجنا المبتكر حديثًا يمتد من وقت تكوين المجرة لعدة مليارات من السنين ، مما يجعل الكون يبلغ من العمر 26.7 مليار سنة ، وليس 13.7 كما كان مقدراً سابقاً".

حتى الآن، قام العلماء بحساب عمر كوننا من خلال دراسة أقدم النجوم بناءً على الانزياح الأحمر للضوء القادم من المجرات البعيدة، وفي عام 2021 ، توصلوا إلى عمر 13.797 مليار سنة لمجرتنا بناءً على هذا النموذج.

ومع ذلك، فقد حير العديد من الخبراء من وجود النجوم التي يبدو أنها أقدم من ذلك، وعلى سبيل المثال ، يُقدَّر عمر ميثوسالح ، وهو نجم في كوكبة الميزان ، بين 13.65 مليار و 15.25 مليار سنة، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا العديد من المجرات المبكرة التي يبدو أنها في حالة تطور متقدمة.

يدعي البروفيسور جوبتا أن النموذج السابق المعتمد على الانزياح الأحمر للضوء متعب، وأوضح قائلاً: "بالسماح لهذه النظرية بالتعايش مع الكون المتوسع ، يصبح من الممكن إعادة تفسير الانزياح الأحمر على أنه ظاهرة هجينة ، وليس بسبب التوسع فقط".

وبدلاً من ذلك ، يدعي البروفيسور جوبتا أنه يجب علينا تقديم فكرة تطوير "ثوابت الاقتران"، ثوابت الاقتران هي ثوابت فيزيائية أساسية تحكم التفاعلات بين الجسيمات.

تم افتراض الفكرة لأول مرة من قبل بول ديراك في عام 1928 ، الذي اقترح أن هذه الثوابت قد تتغير بمرور الوقت.