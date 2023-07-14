يتحكم في درجات الحرارة .. طلاء خارق يقاوم التغيرات المناخية

لم يشرع "شيولين روان" أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بوردو، في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما بدأ في محاولة صنع نوع جديد من الطلاء. كان لديه هدف أسمى وهو تبريد المباني دون إحراق الأرض.

وفي عام 2020 ، كشف الدكتور روان وفريقه عن ابتكاراتهم: نوع من الطلاء الأبيض يمكن أن يكون بمثابة عاكس ، يرتد 95 في المائة من أشعة الشمس بعيدًا عن سطح الأرض ، عبر الغلاف الجوي وفي الفضاء السحيق. بعد بضعة أشهر ، أعلنوا عن تركيبة أكثر فاعلية تزيد من انعكاس ضوء الشمس إلى 98٪.

أما عن خصائص الطلاء تكاد تكون خارقة، ويمكن أن تجعل الأسطح ما يصل إلى ثماني درجات فهرنهايت أبرد من درجات حرارة الهواء المحيط في منتصف النهار ، وبرودة تصل إلى 19 درجة في الليل ، مما يقلل درجات الحرارة داخل المباني ويقلل احتياجات تكييف الهواء بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. قال الدكتور روان إنه لمس بارد ، حتى تحت أشعة الشمس الحارقة. على عكس مكيفات الهواء ، لا يحتاج الطلاء إلى أي طاقة ليعمل ولا يسخن الهواء الخارجي.



فيما قال الدكتور روان في مقابلة: "لم نكن نحاول حقًا تطوير الطلاء الأكثر بياضًا في العالم'. 'أردنا المساعدة في تغير المناخ ، والآن أصبح الأمر أكثر سوءًا، أردنا معرفة ما إذا كان من الممكن المساعدة في توفير الطاقة أثناء تبريد الأرض".

قال الدكتور روان ، في حين أن الطلاء رسميًا هو الأكثر بياضًا في العالم ، إلا أنه لا يبعث على العمى لأنه ينثر الضوء، بحسب ما نشرت صحيفة “داشنطن بوست” الأمريكية.

ويمر الطلاء بعد عام على الأقل من جاهزيته للاستخدام التجاري ، والعمل جار لزيادة متانته ومقاومته للأوساخ، وقال الدكتور روان إن فريق Purdue دخل في شراكة مع شركة ، ولكن لا يمكنه حتى الآن تسميتها.

يقوم الفريق أيضًا بتطوير دهانات ملونة تستخدم اللون الأبيض الفائق كقاعدة. قال: "ستعمل بشكل أقل مثالية من الأبيض ، لكنها أفضل من بعض الألوان التجارية الأخرى".