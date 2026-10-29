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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشيد بجماهير الزمالك خلال مباراة المقاولون العرب

شوبيرط
شوبيرط
ياسمين تيسير

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بجماهير الزمالك خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب أمس.

وقال "شوبير"، في تصريخات اذاعية عبر بد راديو "أون سبورت": “الدعم الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية ويزيد من إصرارهم على تحقيق الفوز حتى الدقائق الأخيرة”

وتابع: "من دعوات جماهير الزمالك عندما تتجه الكرة نحو مرمى الفريق "مش بتدخل جول" وترتطم بالعارضة، فالجماهير تصنع حالة من البهجة والحماس في المدرجات".


وتابع: “لاعبو الزمالك يمتلكون إصرارا كبيرا على تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات وهو ما يعكس الروح الموجودة داخل الفريق، وهذا يعود إلى معتمد جمال المدير الفني الذي يبذل مجهودا كبيرا رغم عدم وجود إمكانيات”

الاهلي الزمالك شوبير

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