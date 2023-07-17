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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حشرات فتاكة تنتشر في هذه الدولة.. تثير مخاوف العلماء

صدى البلد

الدبابير ذات اللسعات مقاس 6 مم ليست هي الحشرة الغازية الوحيدة من آسيا التي يحتاج البريطانيون إلى القلق بشأنها.

يقول الخبير الدكتور جوليون ميدلوك: "إنها مسألة وقت فقط، حتى تنتشر الأمراض المميتة في المملكة المتحدة مع السرب الوشيك من بعوض النمر الآسيوي على شواطئنا."

مع ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا عامًا بعد عام ، يمكن أن تنقض الحشرة الغازية بشكل غير ضار مثل حصان طروادة حتى تنفجر الجحيم - وكل ما يمكن أن يتطلبه الأمر هو عودة شخص مصاب من العطلة.

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أخبر فرانسيس راسل ، رئيس صياد الدبابير الآسيوي في غيرنسي ، صحيفة ديلي ستار كيف أنه وفريقه أيضًا في حالة تأهب قصوى للبعوض الأسود والأبيض من نفس القارة.

ويحذر الدكتور ميدلوك ، رئيس علم الحشرات الطبية وبيئة الأمراض الحيوانية المنشأ في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة ، قائلاً: "إنها مسألة وقت فقط حتى نرى مجموعة أكبر من الأمراض تنتقل عن طريق البعوض والقراد إلى البشر في المملكة المتحدة".


ويرجع ذلك إلى قدرة الحشرات على هضم وجبة الدم بمعدل أسرع بكثير عند درجات حرارة أعلى. يمكن أيضًا أن يتطور العامل الممرض الذي يحمله بسرعة أكبر.

وتابع الدكتور ميدلوك الذي يشرف على نظام المراقبة في الجنوب للأنواع الغازية: 'إذا كان مناخنا دافئًا ، فهذا يعني أن كلا من البعوض المحلي يمكن أن يصبح أكثر وفرة وأن الأنواع غير الأصلية يمكن أن تنشأ.'

الحرارة في المنزل ليست السبب الوحيد للقلق ، كما أوضح الدكتور ميدلوك: "حركة البعوض تساعدها العولمة وحركة البضائع أو حركة المرور التي تؤوي البعوض أو الكبار".

منذ عام 2016 ، تم اكتشاف بعوض النمر الآسيوي ست مرات في المملكة المتحدة ، لكن الأهم من ذلك أنه لم يتم تأسيسه هنا بعد.

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على الرغم من تلك المشاهدات التي سبقت عام 2019 ، إلا أن الحشرات نشرت مرض الشيكونغونيا في فرنسا وإيطاليا - مما تسبب في العديد من الوفيات البشرية.

أخبر البروفيسور جو لاينز من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي صحيفة ديلي ستار عن الحقيقة القاتمة لكيفية إصابة بعوضة النمر الآسيوي ، المعروفة تقنيًا باسم Aedes albopictus ، بالمملكة المتحدة.

نظرًا لأن نوع البعوض موطنه الأصلي في كوريا حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -10 درجة مئوية ، قال جو إنه لن يؤجل فصول الشتاء الباردة لدينا.

وقال جو الأهم من ذلك ، "كلما كان الصيف أكثر دفئًا وأطول ، كان أكثر سعادة".

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