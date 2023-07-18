حياة طفل تنتهي على كرسي متحرك.. والسبب كورونا

بالعودة إلى سبتمبر 2020 ، بدا "سمير التواتي" البالغ من العمر 11 عامًا مستعدًا لمستقبل مشرق، كان طالبًا شغوفًا ، فقد التحق للتوبمدرسة ثانوية تنافسية وكان ذلك النوع من الشباب الذين استمتعوا بالتجول على دراجته أو اللعب مع الأصدقاء في الحديقة بالقرب من منزله في باركينج ، إسيكس.





لكن النشاط والحماس انتهى بشكل مفاجئ في غضون أسابيع، بعد أن أصيب بـ فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





فبعد أقل من ستة أشهر من التعافي من العدوى في سبتمبر 2021 التي تسببت في ارتفاع درجة الحرارة وألم شديد في الصدر وإرهاق، ليجلس الشاب على كرسي متحرك مصاب بأعراض طويلة من مرض كوفيد.





قال سمير ، 13 عامًا، بصوت مثقل بالتعب: "لا أتذكر يومًا بدون ألم"، وأضاف: "لقد سلبت فيروس كورونا واعراضه الطويلة حياتي وحطمها إلى أجزاء صغيرة، لقد سلبت كل سعادة ودمرتها بشكل لا يمكن إصلاحه. لقد قتلني كل شيء ".





تصف والدته جانا ، 52 ، كيف أصبحت حياة ابنها صعبة، تقول:"إنه غير قادر على الوقوف. أي حركة تسبب له ألمًا شديدًا في جميع أنحاءجسده".





وأضافت "لديه أيضًا حساسية من الضوضاء تجعله يبكي ويسبب تشنجات عضلية حتى لو سمع المكنسة الكهربائية ، على سبيل المثال".





كما توضح جانا "أسوأ شيء هو التعب المزمن الذي يمنعه من الذهاب إلى المدرسة"، تقول جانا: "سمير مريض منذ 20 شهرًا ، وحتى يتلقى نوعًا من العلاج المناسب ، لن يتعافى".





ويُعتقد أن لونج كوفيد، التي تُعرّف على أنها أعراض مثل التعب وضيق التنفس وضباب الدماغ التي تستمر لمدة شهرين على الأقل بعد الإصابة، تؤثر على ما لا يقل عن مليوني شخص في المملكة المتحدة ؛ حوالي 69000 منهم من الأطفال.



