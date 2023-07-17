عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب الحقيقي وراء كارثة غواصة تيتان.. تفاصيل

صدى البلد

زعم خبراء الهندسة، أن تدابير خفض التكاليف التي اتخذها رئيس شركة "أوشن جيت" المسئولة عن غواصة تيتان ربما كان لها يد في مصيرها.

فقدت الغواصة OceanGate Explorations Titan الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تيتانيك يوم الأحد 18 يونيو.

وتُرك الرجال الخمسة الذين كانوا على متن السفينة مع 96 ساعة فقط من الأكسجين، وتم إعلان وفاتهم بعد فترة وجيزة بينما كان العالم يراقب على أمل أن يتم العثور عليهم أحياء.

ظهرت الآن نظرية جديدة مفادها أن الغواصة ربما تكون قد تضررت في طريقها إلى موقع الغوص الخاص بها حيث تم سحبها عبر المياه المتقطعة، بحسب مانشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

txt

احذر.. قطعة من هذه الحلوى كادت أن تقتل طفلا

txt

قرد مخمور يثير الفوضى ويصيب الألاف.. ما القصة؟

سحب The Polar Prince ، وهو كاسحة جليد تابعة لخفر السواحل الكندي تم إيقاف تشغيله ، سفينة ألياف الكربون والتيتانيوم إلى الموقع، عندما يكون الإجراء القياسي هو أن الغواصة ستنطلق في رحلة على متن سفينة.

قام “أريني وايزمان، رئيس تحرير Travel Weekly ، برحلة OceanGate في مايو وشاهد الغواصة تُقطر، وقال وايزمان لصحيفة نيويورك تايمز: ”اعتقدت أن الغواصة والمنصة تتقلبان تقريبًا".

نظرية أخرى هي أن الشكل الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، الذي قُتل في كارثة 18 يونيو ، قد اختار شكل قرصه الفرعي بدلاً من شكله كرويًا، من أجل احتواء المزيد من العملاء الذين يدفعون.

في شكل كروي ، يتم توزيع ضغط الماء بشكل متساوٍ عبر الوعاء ، بينما في وعاء على شكل حبوب ، فإنه يأخذ وطأة القوة بشكل أسرع.

txt

فريق علمي يكشف تفاصيل خفية في لوحات الفراعنة

txt

يتحكم في درجات الحرارة .. طلاء خارق يقاوم التغيرات المناخية

ألفين ، غواصة بحثية مملوكة للبحرية الأمريكية وتديرها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات ، أكملت بأمان 4500 غطس في أعماق البحار منذ عام 1973.

يمكن أن يتسع لثلاثة أشخاص فقط بسبب شكله ، لكن شكله يعني أيضًا المزيد من الأمان. يمكن أن يتسع تيتان لخمسة أشخاص ، يدفع كل منهم 250 ألف دولار ليكون هناك ، لكنه يعرض سلامته للخطر.

قال تيم فويك ، عالم المعادن الشرعي المتقاعد ، لصحيفة التايمز إن هذا السهو كان من الممكن أن يكون سبب الكارثة.


كان الإشراف المحتمل الآخر هو استخدام ألياف الكربون في جزء كبير من الهيكل ، بدلاً من التيتانيوم. ألياف الكربون ، بالرغم من وزنها الخفيف ، يمكنها تحمل ضغط أقل من التيتانيوم.

أضاف عالم آخر أن هيكل تيتان الذي يبلغ سمكه 5 بوصات تعرض للضغط بسبب النصائح السابقة أيضًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

موضوعات متعلقة

احذر.. قطعة من هذه الحلوى كادت أن تقتل طفلا

قرد مخمور يثير الفوضى ويصيب الألاف.. ما القصة؟

معجزة جراحية.. طبيب يعيد ربط رأس طفل بعد حادث خطير

بعد كارثة تيتان.. شركة "أوشن جيت" تمحو آثارها من الإنترنت بأكمله

فريق علمي يكشف تفاصيل خفية في لوحات الفراعنة

يتحكم في درجات الحرارة .. طلاء خارق يقاوم التغيرات المناخية

أسرار جديدة عن عمر الكون .. تفاصيل

حادثة مفزعة .. طائرة تنقسم لـ نصفين عند الإقلاع

ترشيحاتنا

الري: ختام البرنامج التدريبي لـ تقييم المخاطر البيئية وإدارة الفيضانات

فاز بنوبل وترجمت أعماله إلى العربية.. محطات من حياة هاينريش بول| صور

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري.. وكلمة السر «Nardo Grey»| صور

دعاء شكر الله على النعم .. واظب عليه يوسع الله رزقك وتحل عليك البركة

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

سيتم اختراقك فورا.. تحذير لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج بالخلطة اليونانية.. جديدة ولذيذة

شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ