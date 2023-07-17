السبب الحقيقي وراء كارثة غواصة تيتان.. تفاصيل

زعم خبراء الهندسة، أن تدابير خفض التكاليف التي اتخذها رئيس شركة "أوشن جيت" المسئولة عن غواصة تيتان ربما كان لها يد في مصيرها.

فقدت الغواصة OceanGate Explorations Titan الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تيتانيك يوم الأحد 18 يونيو.

وتُرك الرجال الخمسة الذين كانوا على متن السفينة مع 96 ساعة فقط من الأكسجين، وتم إعلان وفاتهم بعد فترة وجيزة بينما كان العالم يراقب على أمل أن يتم العثور عليهم أحياء.

ظهرت الآن نظرية جديدة مفادها أن الغواصة ربما تكون قد تضررت في طريقها إلى موقع الغوص الخاص بها حيث تم سحبها عبر المياه المتقطعة، بحسب مانشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

سحب The Polar Prince ، وهو كاسحة جليد تابعة لخفر السواحل الكندي تم إيقاف تشغيله ، سفينة ألياف الكربون والتيتانيوم إلى الموقع، عندما يكون الإجراء القياسي هو أن الغواصة ستنطلق في رحلة على متن سفينة.

قام “أريني وايزمان، رئيس تحرير Travel Weekly ، برحلة OceanGate في مايو وشاهد الغواصة تُقطر، وقال وايزمان لصحيفة نيويورك تايمز: ”اعتقدت أن الغواصة والمنصة تتقلبان تقريبًا".

نظرية أخرى هي أن الشكل الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، الذي قُتل في كارثة 18 يونيو ، قد اختار شكل قرصه الفرعي بدلاً من شكله كرويًا، من أجل احتواء المزيد من العملاء الذين يدفعون.

في شكل كروي ، يتم توزيع ضغط الماء بشكل متساوٍ عبر الوعاء ، بينما في وعاء على شكل حبوب ، فإنه يأخذ وطأة القوة بشكل أسرع.

ألفين ، غواصة بحثية مملوكة للبحرية الأمريكية وتديرها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات ، أكملت بأمان 4500 غطس في أعماق البحار منذ عام 1973.

يمكن أن يتسع لثلاثة أشخاص فقط بسبب شكله ، لكن شكله يعني أيضًا المزيد من الأمان. يمكن أن يتسع تيتان لخمسة أشخاص ، يدفع كل منهم 250 ألف دولار ليكون هناك ، لكنه يعرض سلامته للخطر.

قال تيم فويك ، عالم المعادن الشرعي المتقاعد ، لصحيفة التايمز إن هذا السهو كان من الممكن أن يكون سبب الكارثة.



كان الإشراف المحتمل الآخر هو استخدام ألياف الكربون في جزء كبير من الهيكل ، بدلاً من التيتانيوم. ألياف الكربون ، بالرغم من وزنها الخفيف ، يمكنها تحمل ضغط أقل من التيتانيوم.

أضاف عالم آخر أن هيكل تيتان الذي يبلغ سمكه 5 بوصات تعرض للضغط بسبب النصائح السابقة أيضًا.