العلماء يكتشفون كوكبين في حالة معجزة .. ما القصة؟

اكتشف العلماء أقوى دليل حتى الآن على أن اثنين من الكواكب الخارجية يمكن أن يتشاركا في نفس المدار.

تم افتراض هذه الكواكب المسماة "تروجان"، "طروادة" أو الكواكب المدارية المشتركة لمدة 20 عامًا ولكن لم يتم اكتشافها مطلقًا.

فقد سميت على اسم الأجسام الصخرية في نفس مدار كوكب شائع في نظامنا الشمسي، وأشهرها كويكبات طروادة للمشتري، ولحظة تأكيد وجودها ستكون لحظة مثيرة لعلماء الفلك.

اكتشف فريق دولي من الباحثين سحابة من الحطام يقولون إنها يمكن أن تكون شقيقة لكوكب يدور حول نجم بعيد على بعد 400 سنة ضوئية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول الخبراء إنه قد يكون اللبنات الأساسية لكوكب جديد أو بقايا كوكب تشكل بالفعل، وإذا تم تأكيده ، فسيكون هذا الاكتشاف هو الدليل الأكثر إقناعًا حتى الآن على أن اثنين من الكواكب الخارجية يمكن أن يتشاركا في مدار واحد.

قالت الباحثة الرئيسية أولغا بالسالوبري روزا ، من مركز علم الأحياء الفلكي: "قبل عقدين من الزمن ، كان متوقعًا نظريًا أن أزواجًا من الكواكب ذات الكتلة المتشابهة قد تشترك في نفس المدار حول نجمها ، ما يسمى بكواكب طروادة أو الكواكب المدارية المشتركة. في مدريد، ولأول مرة ، وجدنا أدلة لصالح هذه الفكرة".

استخدم فريق علماء الفلك تلسكوب Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) الراديوي في صحراء أتاكاما بشمال تشيلي لإجراء ملاحظاتهم.