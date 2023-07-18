علماء ناسا يكتشفون سرًا يحل ألغاز الكون.. تفاصيل

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لوكالة ناسا، ما يُعتقد أنه "نجوم مظلمة" أسطورية، يمكن أن تحل أحد أكبر ألغاز الكون.

وحدد فريق من علماء الفلك، بقيادة جامعة تكساس (UT) في أوستن، “3 نجوم مظلمة” محتملة، تشكلت بعد حوالي 320 مليون سنة من الانفجار العظيم، مما يجعلها أقدم النجوم التي شاهدتها عيون البشر على الإطلاق.

تُظهر الصورة 3 نقاط غامضة تتوهج في سواد الفضاء، لكن علماء الفلك يعتقدون أن المواصفات الدقيقة لها، قد تؤدي إلى الكشف عن المادة المظلمة المراوغة.

ويمكن أن توجد النجوم المظلمة فقط؛ إذا كانت المادة المظلمة تخلق حرارة في اللب، مما يمنع النجوم من الانهيار، وتتسبب في انتفاخها، وهو ما وجده الفريق في ملاحظات “JWST”.

وعلى الرغم من أن المادة المظلمة تشكل حوالي 85٪ من الكون؛ إلا أن طبيعتها استعصت على العلماء، والدليل الوحيد على وجودها؛ هو تأثير الجاذبية على المادة المرئية.

ومع ذلك، إذا تم تأكيد النتائج الأخيرة؛ يمكن أن تكشف النجوم المظلمة، عن طبيعة المادة غير المضيئة.

وكانت النجوم المظلمة أشياء خرافية في المجتمع العلمي منذ أن اقترحها فريق UT لأول مرة في عام 2007.

وفي دراسة جديدة نُشرت في PNAS ، أعلن هؤلاء الباحثون، بفخر، أن حدسهم قد يكون صحيحًا.

ويعتقد الفريق أن النجوم المظلمة، هي النوع الوحيد الذي كان من الممكن أن يكون موجودًا في بدايات الكون، والذي كان “مصنوعًا بالكامل تقريبًا من الهيدروجين والهيليوم من الانفجار العظيم”.

لكن المادة المظلمة ستجعل الأجسام الكونية ساخنة، بدلاً من الاندماج النووي مثل النجوم الحديثة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون، أنها أجسام منتفخة منتشرة ومشرقة للغاية، وتنمو لتصبح ضخمة جدًا في الواقع، يمكن أن تنمو ما يصل إلى 10 ملايين كتلة شمسية، مع ما يصل إلى 10 مليارات من لمعان الشمس.

وتم رصد النجوم الثلاثة المظلمة المرشحة (JADES-GS-z13-0 و JADES-GS-z12-0 و JADES-GS-z11-0) في المجرات، في أثناء رصد JWST في ديسمبر 2022 بواسطة المسح المتقدم العميق خارج المجرة (JADES) ).

وبناءً على مزيد من التحليل؛ حدد فريق JADES، أن النجوم الثلاث تشكلت بعد حوالي 320 مليون إلى 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.