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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الثوران المظلم| الشمس تطلق عاصفة قوية إلى الأرض بـ غازات مرعبة.. تفاصيل

صدى البلد

من المتوقع باستمرار أن تصطدم الأرض بـ العاصفة الشمسية أو ما يعرف بـ القذف الكتلي الإكليلي CMEs الذي اندلع من الشمس، لكن ما هو غير مألوف للعلماء هو الطرد المرعب "آكلي لحوم البشر" لغاز نشط وعالي الممغنطة، وهو بالضبط ما هو موجود حاليًا في مسار تصادم مع كوكبنا.

بعد أن نشأت من عواصف شمسية متعددة وثوران مظلم غير عادي ، هناك مخاوف من أن أكلة لحوم البشر يمكن أن تؤدي إلى عاصفة مغناطيسية أرضية ضعيفة عندما تضرب الأرض الفترة القادمة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يؤثر ذلك بشكل كبير على أنظمتنا الإلكترونية أو أقمارنا الصناعية أو شبكات الطاقة لدينا، فقد حذر العلماء من احتمال حدوث انقطاعات طفيفة وانقطاع التيار الكهربائي.

قال شون إلفيدج، الأستاذ المساعد في بيئة الفضاء في جامعة برمنجهام:  "تظهر هذه العواصف على أنها اضطرابات كبيرة في المجال المغناطيسي للأرض ، مما قد يتسبب في تأثيرات مناخية مختلفة".

فمن ناحية، يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الراديوي وتعطيل أنظمة الاتصالات على كوكبنا. من ناحية أخرى ، يمكن أن تنتج هذه العواصف عروض مذهلة للجمال الطبيعي المعروف باسم الشفق.

بشكل أساسي ، يتم تشكيل CME "آكلي لحوم البشر" عندما يتبع طرد أولي بطرد آخر أسرع ثانيًا يلحق بالأول ويكتسحها لتكوين موجة هائلة من البلازما.

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وأضاف الدكتور إلفيدج: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة سواء في الفضاء أو هنا على الأرض، واصطدام CMEs بمثابة تذكير بقوة الشمس الهائلة وتأثيرها المحتمل على بنيتنا التحتية التكنولوجية ومجتمعنا".

قبل أربعة أيام، تم إطلاق ما يسمى بـ الثوران المظلم، الذي سمي لأن التوهج الشمسي يحتوي على بلازما باردة بشكل غير عادي مما يجعلها تبدو أكثر قتامة مقارنة بسطح الشمس، جنبًا إلى جنب مع CME.

كان هذا CME الأسرع هو الذي لحق بالسابق وأدى إلى إنشاء سحابة آكل لحوم البشر والتي من المتوقع أن تصطدم بنا لاحقًا، وقال ذراع طقس الفضاء التابع لمكتب الأرصاد الجوية إن "النشاط الجيومغناطيسي غير المستقر في النشاط النشط من المرجح في البداية، مع احتمال حدوث عواصف مغناطيسية أرضية طفيفة.

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