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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار قوي يقترب.. إجراء عاجل من واشنطن قبل ساعات من وصول عاصفة شديدة

أمريكا - أرشيفية
أمريكا - أرشيفية

أغلقت مكاتب الوكالات الحكومية الأمريكية في واشنطن، اليوم الاثنين، قبل ساعات قليلة من وصول عاصفة شديدة وإعصار إلي العاصمة الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية،  العاصمة الأمريكية بدأت على وجه السرعة في إغلاق المؤسسات الحكومية واحدة تلو الأخرى: المكتبات والمدارس ومكاتب الهياكل الحكومية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأعاصير وفيضانات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما في ذلك واشنطن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان، إنه "من المحتمل أن يكون الطقس سيئًا في المناطق الشرقية من البلاد، ومن بين التهديدات الرئيسية الرياح المدمرة، والأعاصير في المناطق الجنوبية والوسطى من المناطق الشمالية لجورجيا والجنوب و نورث كارولينا، وست فرجينيا، فيرجينيا إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي، ميريلاند، ديلاوير، بنسلفانيا، نيويورك، نيو جيرسي”.

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ومن المتوقع أن تقع واشنطن، وأكبر مدينة في ولاية ماريلاند، بالتيمور، في قلب العواصف والأعاصير.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من أن الطقس في واشنطن قد يتدهور بشكل كبير في فترة الظهيرة، مع توقع هطول الأمطار وهبوب رياح تصل إلى 26 مترًا في الثانية.

واشنطن أمريكا إعصار

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