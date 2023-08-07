حرارة لا تطاق.. موجة حر غير مسبوقة تهدد عشرات الملايين في أمريكا

ظل حوالي 70 مليون شخص تحت تهديد الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة بعد موجة حر شديدة ضربت معظم أنحاء جنوب الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الإثنين، إنها تتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار بشكل خطير من الصحراء الجنوبية الغربية إلى تكساس وتمتد شرقا على طول ساحل الخليج إلى أجزاء من الجنوب الشرقي وفلوريدا يوم الاثنين وحتى الثلاثاء.

في مدن مثل فينيكس ونيو أورلينز وميامي وهيوستن وإل باسو، تكساس، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء من 5 إلى 15 فهرنهايت فوق المتوسط، مع توقع أن تصل المستويات اليومية المرتفعة إلى التسعينيات والمئة.

ومع استمرار الأسبوع، توقعت هيئة الأرصاد الجوية بعض الراحة من الحرارة في أجزاء من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، ولكن في المدن الواقعة عبر السهول الجنوبية، التي تتركز في نيومكسيكو وتكساس ولويزيانا، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الشديدة طوال الأسبوع.

وستشهد باتون روج، لويزيانا، يومها العاشر على التوالي عند 100 فهرنهايت أو أكثر بعد كسر خطها السابق رسميًا في عام 1921 يوم الأحد، ومن المتوقع أن تواصل نيو أورلينز القريبة كسر المستويات القياسية اليومية هذا الأسبوع، مع درجات حرارة أقل بقليل من 100 فهرنهايت.

وفي هيوستن، ستكون درجات الحرارة عند 100 فهرنهايت أو أعلى لليوم التاسع على التوالي، لتصل إلى 104 فهرنهايت يوم الاثنين وتحوم في المائة خلال الأسبوع.

وأصبحت الحرارة لا تطاق حتى بالنسبة لبعض سكان هيوستن الذين يتحملون عادة الصيف الحار.

كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية السكان الذين يعيشون في أجزاء من ولايات فور كورنرز وأجزاء من تكساس من ارتفاع مخاطر نشوب حرائق بسبب الحرارة الشديدة جنبًا إلى جنب مع ظروف الأرض الجافة والرياح العاصفة.

بينما تجتاح الحرارة الجزء الجنوبي من البلاد، من المتوقع أن تشهد المنطقة الشمالية الشرقية بعض العواصف الشديدة خلال اليومين المقبلين.

ويتعرض 87 مليون شخص لخطر الطقس القاسي اليوم الاثنين، مع توقع خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية زيادة التهديد بالعواصف الرعدية الشديدة والفيضانات السريعة من وديان تينيسي وأعلى نهر أوهايو في معظم شرق الولايات المتحدة.