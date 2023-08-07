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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خاص| شركة ZTE: أمريكا رفضت أبراج 5G الصينية لأسباب سياسية واقتصادية

شركة zte في الصين
شركة zte في الصين

قال مسؤول في شركة ZTE للاتصالات اليوم الإثنين، إن أمريكا رفضت استخدام أبراج 5G التي صنعتها الشركة، لأسباب سياسية واقتصادية.


 

وأضاف، تستخدم واشنطن أبراجا أخرى ولكنها لا تستطيع تغطية جميع الولايات علي عكس الصين.


 

وأكد آخر، خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين المصريين إلي مقر الشركة الرئيسي في شينجن، أن الشركة صنعت أكثر من ١٢٠ رقاقةإلكترونية.


 

وأضاف، أنه غي عام ٢٠١٩ كان حجم المبيعات الخاصة بالشركة ١٣ مليار دولار، ولكن بلغت في عام ٢٠٢٢ ١٧.٧ مليار دولار.


 

وأشار إلي أن الشركة نفذت العديد من المشروعات التي لها علاقة بشبكة الجيل الخامس، في العديد من الدول الآسيوية والأوروبيةوالأفريقية مثل السعودية وألمانيا والفلبين.

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