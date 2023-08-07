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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية.

وقال ميلر في إفادة صحفية، إن “الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية كانت الجولة الأولى من العملية”.

وأضاف: "إنهم منفصلون عن الاتصالات بشأن الصراع الحالي الذي يحدث كل يوم".

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن اجتماع جدة حول أوكرانيا

زيلينسكي: الصواريخ الروسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا وخلفت ضحايا

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاجتماعات حول الأزمة في أوكرانيا ليس لها "أدنى قيمة مضافة" دون مشاركة الجانب الروسي.

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