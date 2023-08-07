بيان عاجل من أمريكا بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية.

وقال ميلر في إفادة صحفية، إن “الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية كانت الجولة الأولى من العملية”.

وأضاف: "إنهم منفصلون عن الاتصالات بشأن الصراع الحالي الذي يحدث كل يوم".

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاجتماعات حول الأزمة في أوكرانيا ليس لها "أدنى قيمة مضافة" دون مشاركة الجانب الروسي.