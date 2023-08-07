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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: الصواريخ الروسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا وخلفت ضحايا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن ضربتين صاروخيتين روسيتين أصابتا مبنى سكني في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”، “ضربتان صاروخيتان. أصيب مبنى سكني عادي. لسوء الحظ، هناك ضحايا. رجال الإنقاذ وجميع الخدمات اللازمة في مكان الحادث.. عمليات الإنقاذ مستمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد زيلينسكي، بتدمير جميع سفن روسيا إذا استمرت في إغلاق ممر الحبوب في البحر الأسود بعد انسحابها من صفقة الحبوب.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون” الأرجنتينية: "أوكرانيا لديها للبحث عن الحلول لتصدير حبوبها بعد إغلاق ممر الحبوب… إذا استمرت روسيا في السيطرة على البحر الأسود بالقوة، فإن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ويجب على روسيا فهم ذلك”.

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وأضاف: ”إذا استمرت في اتباع هذه السياسة، فلن يتبقى لها سفينة واحدة بنهاية الحرب”.

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق إنه عقد اجتماعا مهما واستمع إلى تقارير الإدارات بشأن التطورات على ساحة المعركة، معلنا بعض القرارات بشأن استمرار ممر الحبوب الأوكرانية.

زيلينسكي دونيتسك أوكرانيا

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