تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير جميع سفن روسيا إذا استمرت في إغلاق ممر الحبوب في البحر الأسود بعد انسحابها من صفقة الحبوب.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون” الأرجنتينية: "أوكرانيا لديها للبحث عن الحلول لتصدير حبوبها بعد إغلاق ممر الحبوب… إذا استمرت روسيا في السيطرة على البحر الأسود بالقوة، فإن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ويجب على روسيا فهم ذلك”.

وأضاف: ”إذا استمرت في اتباع هذه السياسة، فلن يتبقى لها سفينة واحدة بنهاية الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،، إنه عقد اجتماعا مهما واستمع إلى تقارير الإدارات بشأن التطورات على ساحة المعركة، معلنا بعض القرارات بشأن استمرار ممر الحبوب الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”، "سمعنا تقرير القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني عن الوضع في الجبهة: عمليات دفاعية وهجومية مكثفة.. وأبلغت وزارة الدفاع عن استلام المعدات والذخيرة، وكذلك جدول عمليات التسليم على المدى القريب والمتوسط”.

وأضاف: “كما نستعد لتنفيذ بعض قرارات القائد الأعلى بشأن تمديد ممر الحبوب”.