عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير جميع سفن روسيا إذا استمرت في إغلاق ممر الحبوب في البحر الأسود بعد انسحابها من صفقة الحبوب.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون” الأرجنتينية: "أوكرانيا لديها للبحث عن الحلول لتصدير حبوبها بعد إغلاق ممر الحبوب… إذا استمرت روسيا في السيطرة على البحر الأسود بالقوة، فإن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ويجب على روسيا فهم ذلك”.

وأضاف: ”إذا استمرت في اتباع هذه السياسة، فلن يتبقى لها سفينة واحدة بنهاية الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،، إنه عقد اجتماعا مهما واستمع إلى تقارير الإدارات بشأن التطورات على ساحة المعركة، معلنا بعض القرارات بشأن استمرار ممر الحبوب الأوكرانية.

"الصداقة لن تدوم".. غضب واسع في بولندا بسبب تصريحات مساعد زيلينسكي

فشل الهجوم المضاد.. الغرب يتحرك ضد زيلينسكي بعد قرارات كارثية

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”، "سمعنا تقرير القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني عن الوضع في الجبهة: عمليات دفاعية وهجومية مكثفة.. وأبلغت وزارة الدفاع عن استلام المعدات والذخيرة، وكذلك جدول عمليات التسليم على المدى القريب والمتوسط”.

وأضاف: “كما نستعد لتنفيذ بعض قرارات القائد الأعلى بشأن تمديد ممر الحبوب”.

زيلينسكي روسيا ممر الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

لا تغيير.. بيان عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في النيجر

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

أمطار غزيرة ورياح.. تحذيرات عاجلة من وقوع فيضانات وأعاصير قوية في أمريكا

غير مبشر.. إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

بلومبرج: طالبان أرسلت آلاف المقاتلين إلى الحدود مع إيران بعد أزمة المياه

تحرك مفاجئ.. صدمة في الغرب بسبب هجوم غير متوقع للجيش الروسي بأوكرانيا

بيان عاجل من جنوب أفريقيا بشأن توسيع مجموعة البريكس

بسبب محادثات جدة.. أوكرانيا تعلن توجيه ضربة كبيرة لـ روسيا

ترشيحاتنا

كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ