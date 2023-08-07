فشل الهجوم المضاد.. الغرب يتحرك ضد زيلينسكي بعد قرارات كارثية

ذكرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونج“ السويسرية، أن شركاء أوكرانيا الغربيون بدأوا بشكل متزايد في طلب تفسيرات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد فشل الهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة، أن "إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت منذ بداية يونيو أكثر وضوحا، لذلك بدأ الحلفاء في طلب تفسيرات من كييف”.

وأضافت: ”لم يعد ممثلو الخدمات الأمريكية الخاصة يخفون خيبة أملهم بعد الآن".

وأشارت الصحيفة السويسرية، إلى أن بقاء زيلينسكي السياسي يعتمد الآن على الوفاء بالوعود بإعادة الأراضي المفقودة.

في الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الهجوم المضاد يسير بشكل أبطأ من المطلوب.

وشددت الصحيفة السويسرية، على أن الشكوك تتزايد بين الخبراء حول ما إذا كان من الممكن زيادة وتيرة الهجوم المضاد، لأن الجيش الأوكراني قد أنفق بالفعل الكثير من الموارد.