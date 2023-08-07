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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات عاجلة من زيلينسكي بشأن استمرار ممر تصدير الحبوب الأوكرانية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه عقد اجتماعا مهما واستمع إلى تقارير الإدارات بشأن التطورات على ساحة المعركة، معلنا بعض القرارات بشأن استمرار ممر الحبوب الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”، "سمعنا تقرير القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني عن الوضع في الجبهة: عمليات دفاعية وهجومية مكثفة.. وأبلغت وزارة الدفاع عن استلام المعدات والذخيرة، وكذلك جدول عمليات التسليم على المدى القريب والمتوسط”.

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وأضاف: “كما نستعد لتنفيذ بعض قرارات القائد الأعلى بشأن تمديد ممر الحبوب”.

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل عن هذه القرارات بشأن صفقة الحبوب.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني ممر الحبوب

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