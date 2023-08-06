نتائج مهمة.. زيلينسكي يعلن إحراز تقدم كبير في الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تحقق “نتائج مهمة” وتحرز تقدما بفضل أنظمة الدفاع الأمريكية باتريوت و”أيرس-تي” الألمانية، على الرغم من عشرات الهجمات التي شنتها روسيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي، في خطابة المسائي، إنه “تلقى تقريرًا عن استخدام أنظمة دفاع جوي حديثة من الشركاء”، مشيرًا إلى أنظمة باتريوت وأنظمة”أيرس-تي” الألمانية.

وأضاف: “هذه أنظمة قوية وفعالة للغاية.. لقد حققوا بالفعل نتائج مهمة، وليس فقط لأوكرانيا”.

وقال زيلينسكي، إن “السبب في ذلك هو أنه كلما تم تدمير الصواريخ الروسية يطمئن العالم بأن دولة إرهابية غير قادرة على كسر أمننا الجماعي”.

وأضاف أن “أوكرانيا أسقطت جزءا كبيرا من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك 65 صاروخا من مختلف الأنواع و 178 طائرة مسيرة هجومية، من بينها 87 من طراز شاهد”.