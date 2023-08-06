الصين تتدخل لإنهاء حرب أوكرانيا.. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الصين تبدو إيجابية بشأن حضور المزيد من جولات المحادثات حول السلام في أوكرانيا، حيث اختتم منتدى تستضيفه السعودية في جدة دون أي نتيجة ملموسة.

وجمعت المفاوضات حلفاء كييف من عشرات الدول بالإضافة إلى الصين وجنوب أفريقيا ومصر والبرازيل التي قال ممثلها إنه من غير المرجح أن تتقدم عملية السلام بدون روسيا، وامتنعت المكسيك عن الحضور مشيرة إلى غياب روسيا.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن مسؤول أوروبي قوله إن “الصين شاركت بنشاط وكانت إيجابية بشأن فكرة عقد اجتماع ثالث على هذا المستوى بعد أن تهربت من حدث مماثل استضافته الدنمارك في يونيو”.

ووصف دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي موقف بكين بأنه ”بناء”.

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذا الأسبوع من أن بعض الدول ستحاول استغلال الاجتماع في جدة لبناء تحالف ضد روسيا بينما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئاسة الروسية ستدقق في الحدث بحثا عن أدلة على أهدافه.