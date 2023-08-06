عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مداها 250 كم.. أوكرانيا تتسلم صواريخ خارقة من فرنسا |شاهد

صواريخ سكالب الفرنسية
صواريخ سكالب الفرنسية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن انتقال أوكرانيا نحو تعزيز قدراتها الدفاعية بخطوات واثقة وكبيرة، وذلك في حفل استلام صواريخ فرنسية من طراز سكالب "جو - أرض" بعيدة المدي.

وخلال إحياء يوم القوات الجوية الأوكرانية، استمع زيلينسكي إلى تقرير حول عمل وقدرات أنظمة الدفاع الجوي الأنظمة "IRIS-T للألمانية للدفاع الجوي، كما تفقد طائرة هجومية من طراز سو-25 وقاذفة قنابل من طراز سو-24 إم وسو-27 وميج -29.

ووفقا للرئاسة الأوكرانية في بيان لها، فإنه تم ترقية الطائلارات التي تفقدرها زيلينسكي لاستخدام الأسلحة التي يوفرها الشركاء خاصة صواريخ جو – أرض من طراز ZUNI، وصواريخ ستورم شادو، والصواريخ المضادة للرادار من طراز AGM HARM، وذلك على يد قائد القوات الجوية للقوات الأوكرانية، الفريق نيكولاي أوليشوك.

وخلال حفل توزيع الجوائز على الأفراد العسكريين الأوكران، وقع فلاديمير زيلينسكي على أحد صواريخ سكالب التي تم استلامها من فرنسا.

ووفقا لوكالة رويترز، تعتزم فرنسا تزويد أوكرانيا بـ 50 صاروخا من طراز سكالب، التي سيتم تعديلها لتستخدم في الطائرات السوفيتية.

صواريخ سكالب الفرنسية

ويطل مدي صواريخ سكالب التي تم تطويرها بشكل مشترك بين بريطانيا وفرنسا إلى أكثر من 250 كم، وتتميز هذه الصواريخ بمداها الطويل مما يجعلها أطول مدي في الأسلحة التي تم تقديمها لكييف من الدول الغربية حتى الآن.

وتمتلك صواريخ سكالب الفرنسية القدرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة نسبية لتجنب رادارات العدو، كما يمكنها أيضا تغيير مساره لتجاوز العقبات أو المناورة حول الهدف.

أوكرانيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صواريخ فرنسية من طراز سكالب القوات الجوية الاوكرانية صواريخ ستورم شادو فرنسا صواريخ سكالب الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

موضوعات متعلقة

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

4 بنود رئيسية.. السعودية تقترح خطة سلام جديدة بشأن أوكرانيا بمحادثات جدة

ماذا تفعل يا زيلينسكي؟.. ذعر في أوكرانيا بعد قرار كارثي لرئيسها

زيلينسكي خسر بالفعل.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا

ترشيحاتنا

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوي بأخبار الإخوان

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ