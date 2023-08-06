4 بنود رئيسية.. السعودية تقترح خطة سلام جديدة بشأن أوكرانيا بمحادثات جدة

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن المشاركين في محادثات جدة بشأن أوكرانيا ناقشوا خطة سلام أخرى إلى جانب الخطة التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب المصادر، فإن الخطة الجديدة قدمت من قبل الدولة المضيفة السعودية إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وتحرص الخطة الحفاظ على سلامة أوكرانيا، ووقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بأكمله، وبدء المحادثات بوساطة الأمم المتحدة، وتبادل الأسرى.

ومن جانبها، قالت إدارة الشؤون السياسية إن المملكة العربية السعودية أبلغت روسيا بشأن المشاورات.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، كان من المخطط مناقشة ما يسمى بخطة السلام التي طرحها زيلينسكي فقط.

وتستضيف مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس الجاري، ويشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب اجتماع السلام بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، لكن أهدافه لم تُفهم بعد.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن الاجتماع في المملكة العربية السعودية لن يكون عديم الفائدة، إذا ساعد الغرب على إدراك أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام هي طريق مسدود.

وتعليقًا على المشاورات في جدة، اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، بأن وجهة نظر جنوب إفريقيا والبرازيل والصين بشأن التطورات في أوكرانيا تختلف عن نظرة أوروبا.

كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، لوكالة تاس، بأن روسيا ستناقش نتائج اجتماع جدة مع شركائها في البريكس الذين شاركوا فيه.