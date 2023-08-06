عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: محادثات جدة حول أوكرانيا حققت تقدما لإيجاد صيغة سلام

السعودية
السعودية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن دبلوماسيين، اليوم الأحد، بأن هناك توافق في محادثات جدة على إيجاد صيغة سلام مقبولة في أوكرانيا.

وقالت وول ستريت في تقرير لها نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن هناك توافق على عقد اجتماع آخر بشأن أوكرانيا بعد التقدم في محادثات جدة.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، فإنه تم تأكيد واسع للمشاركين بمحادثات جدة على وحدة وسيادة أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك توافق في محادثات جدة على أن احترام وحدة وسيادة أوكرانيا أساس لأي مفاوضات.

ونقلا عن مصدر مسؤول أمريكي، قالت وول ستريت جورنال، إن المملكة العربية السعودية ساهمت بدور دبلوماسي لتقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا.

وأكد المصدر الأمريكي  لوول ستريت جورنال، أن محادثات جدة في السعودية حول أوكرانيا فعلت ما لم تفعله محادثات كوبنهاجن.

وأضافت وول ستريت جورنال عن مسؤولين، أن وجهات النظر في محادثات جدة بشأن أوكرانيا كانت جيدة. 

وفي تقرير سابق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في أوروبا، إن أوكرانيا لم تتمسك بتنفيذ خطة زيلينسكي للسلام، بعد أن كانت تصرّ عليها في السابق في اجتماع جدة.

أوضحت وول ستريت جورنال، أن المشاركين في اجتماع جدة من قبل أوكرانيا، أظهروا المزيد من الرغبة في توحيد المواقف.

وشدد أحد المسؤولين في أوروبا، أنه إذا كانت أوكرانيا قد أصرت في اجتماع كوبنهاجن على تبني خطتها للسلام المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الروسية، فإن مثل هذه التصريحات لم تصدر عن ممثليها في اجتماع جدة.

وتابعت الصحيفة: "لم تعد أوكرانيا تصر على خطتها للسلام، وأن الدول الأخرى بدورها لم ترغم أوكرانيا على التخلي عن خطتها للسلام".

غيرت كلامها.. أوكرانيا تتنازل عن خطة زيلينسكي للسلام في اجتماع جدة

خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

وول ستريت جورنال محادثات جدة أوكرانيا جدة السعودية اوروبا اجتماع كوبنهاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

موضوعات متعلقة

غيرت كلامها.. أوكرانيا تتنازل عن خطة زيلينسكي للسلام في اجتماع جدة

خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

نجم برشلونة يوقع عقود انضمامه إلى أهلي جدة

ترشيحاتنا

خبراء لـ صدى البلد: الجامعات المصرية حققت إنجازات في مجال التعليم العالي

مدحت العدل يفجر مفاجأة عن مشاركة الفنانة شيريهان في عمل جديد

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

مستشار البنك الدولي السابق يتوقع مرونة في سعر صرف الجنيه

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ