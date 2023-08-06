خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض، أن “مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل”.

كما وجهت الولايات المتحدة الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الصين تدعم الجولة الثالثة من المباحثات، لإيجاد إطار للسلام في أوكرانيا بعد اجتماع لكبار المسؤولين من حوالي 40 دولة في المملكة العربية السعودية في جدة.

كانت القمة التي استمرت يومين في جدة هي الثانية من نوعها ، بعد منتدى مماثل في كوبنهاجن في وقت سابق من هذا الصيف .

وحضر المباحثات، التي لم تحضرها روسيا ، كل من الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والمبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ، لي هوى.

ونقلت رويترز عن لي قوله قبل الاجتماع "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف مختلفة لكن من المهم أن نتشارك مبادئنا".