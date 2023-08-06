توريط كييف .. جنرال أمريكي يلمح إلى تخلي واشنطن عن أوكرانيا قريبا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاجون”، إن الولايات المتحدة تريد إلقاء اللوم على كييف في الهزيمة من أجل أن تنأى بنفسها عن فشلها التام في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "هناك رغبة في صرف الانتباه عن الفشل الحتمي، الذي سيصبح معروفًا في الفضاء العام، والذي سيخترق في النهاية الوعي الأمريكي... من الواضح أن المسؤولون في الإدارة الأمريكية يبحثون عن طريقة لفصل أنفسهم بطريقة ما، قائلين: "حسنًا، انظروا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، أعطينا هؤلاء الأوكرانيين كل شيء، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء، لذا فهذه هي مشكلتهم الآن”.

وأوضح أن هذا النهج يشير إلى تحول في أذهان الأمريكيين، على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض متردد للغاية في الاعتراف بحقيقة أن أوكرانيا أصبحت كارثة للولايات المتحدة.

وأضاف ماكجريجور، أن واشنطن أخطأت بالاستخفاف بروسيا وبالتالي التضحية بالأمة الأوكرانية بأكملها، وتحاول الآن تطوير اتجاهات مختلفة للخروج من هذا الوضع.

وقال إن "أحد هذه التوجيهات هو إخفاء الكارثة وإلقاء اللوم على كل شيء على الأوكرانيين والخروج".