عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توريط كييف .. جنرال أمريكي يلمح إلى تخلي واشنطن عن أوكرانيا قريبا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاجون”، إن الولايات المتحدة تريد إلقاء اللوم على كييف في الهزيمة من أجل أن تنأى بنفسها عن فشلها التام في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "هناك رغبة في صرف الانتباه عن الفشل الحتمي، الذي سيصبح معروفًا في الفضاء العام، والذي سيخترق في النهاية الوعي الأمريكي... من الواضح أن المسؤولون في الإدارة الأمريكية يبحثون عن طريقة لفصل أنفسهم بطريقة ما، قائلين: "حسنًا، انظروا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، أعطينا هؤلاء الأوكرانيين كل شيء، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء، لذا فهذه هي مشكلتهم الآن”.

وأوضح أن هذا النهج يشير إلى تحول في أذهان الأمريكيين، على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض متردد للغاية في الاعتراف بحقيقة أن أوكرانيا أصبحت كارثة للولايات المتحدة.

سقوط أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم كييف

روسيا: محاولات الغرب لدعم أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

وأضاف ماكجريجور، أن واشنطن أخطأت بالاستخفاف بروسيا وبالتالي التضحية بالأمة الأوكرانية بأكملها، وتحاول الآن تطوير اتجاهات مختلفة للخروج من هذا الوضع.

وقال إن "أحد هذه التوجيهات هو إخفاء الكارثة وإلقاء اللوم على كل شيء على الأوكرانيين والخروج".

البنتاجون الولايات المتحدة أوكرانيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

موضوعات متعلقة

سقوط أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم كييف

مفاجأة صادمة.. نائب ترامب السابق يستعد للشهادة ضده في المحكمة

بيان عاجل من الكرملين بشأن استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا

نقل المحاكمة.. ترامب يطالب بتغيير القاضية الفيدرالية في قضية نتائج انتخابات 2020

زلزال قوي يضرب الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان

كارثة وشيكة .. تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا من فخ روسيا المميت

إعلان صادم من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 28 قتيلا

ترشيحاتنا

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

مشرف تنسيق الثانوية العامة يكشف آخر موعد للتسجيل وعدد الطلبة المتقدمين حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ