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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: محاولات الغرب لدعم أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

اوكرانيا
اوكرانيا

قالت موسكو اليوم الأحد إن محادثات نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين والهند بهدف إرساء مبادئ لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا سلميا، كانت محاولة غربية محكوم عليها بالفشل لحشد تحالف الجنوب العالمي وراء كييف.

كان مسؤولون كبار من حوالي 40 دولة يحضرون الاجتماع الذي يستمر يومين ، كجزء من مسعى من أوكرانيا لحشد دعم يتجاوز داعميها الغربيين الأساسيين بين الدول التي كانت مترددة في الانحياز إلى أي طرف في الصراع، ولم تتم دعوة روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف وصفه الاجتماع بأنه 'انعكاس لمحاولة الغرب لمواصلة الجهود الفاشلة والعقيمة لتعبئة المجتمع الدولي، وبصورة أدق ، جنوب الكرة الأرضية ، حتى وإن لم يكن بالكامل ، في دعم ما يسمى بصيغة زيلينسكي ، وهي صيغة محكوم عليها بالفشل ولا يمكن الدفاع عنها منذ البداية '.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي إنه يأمل في أن تؤدي المبادرة إلى قمة سلام لزعماء من جميع أنحاء العالم هذا الخريف لتأييد مبادئ تسوية على أساس صيغته الخاصة المكونة من 10 نقاط.

ويكمن في جوهره انسحاب القوات الروسية واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

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